Fabri evoca sus tiempos en el Granada queriendo fichar a Dani Benítez El técnico gallego desea reforzar la plantilla del Lorca FC con el extremo mallorquín, quien no está claro que pueda salir del AEL Limassol de Chipre SERGIO YEPES Domingo, 24 diciembre 2017, 09:45

El técnico Fabriciano ‘Fabri’ González quiere que su nuevo periplo en el Lorca FC esté tan acompañado de éxitos como los que vivió en el Granada CF. Como los disfrutados en una etapa triunfal que está evocando en la actualidad pretendiendo dar el campanazo en el mercado invernal de la Segunda española. Y todo, porque el lucense está queriendo hacerse con los servicios de quien fuera uno de los principales responsables de los ascensos a Segunda y Primera que vivió a las faldas de La Alhambra en 2010 y 2011: el extremo balear Dani Benítez.

Es más, ya han existido contactos y diferentes conversaciones para ello. Sin embargo, no está tan claro que el mallorquín pueda abandonar el AEL Limassol, un conjunto al que llegó a finales del mes de junio pasado y en el que está recuperando sus mejores sensaciones como futbolista. Y esto es así porque en el contrato del ‘pelotero’ no hay estipulada ninguna cláusula de rescisión y cualquier movimiento quedaría sujeto a una negociación con la formación chipriota, quien en principio no estaría muy por la labor de dejarlo salir porque lo considera clave en la lucha por el título de la Primera división.

Fabri siempre consideró a Benítez uno de los grandes artífices de la resurrección experimentada por el Granada CF a inicios de la década en curso. Y el balear comienza a volver por sus fueros después de haberse sobrepuesto a una lesión que frenó su concurso en la Europa League (donde sumó cuatro partidos) y que le limitó a disputar nueve de los quince partidos que se llevan en la máxima categoría de Chipre, con el saldo de un gol. En la competición doméstica el AEL Limassol ahora va quinto, a nueve puntos del AEK Larnaca. Pero tiene la tranquilidad de que no será hasta los play/offs por el título cuando se juegue la temporada.