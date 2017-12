GRANADA CF Fabri se deja de remilgos: “Si hacemos las cosas muy bonitas y no competimos, no sirve” En su presentación al frente del Lorca FC el gallego recuerda que “tengo la ilusión de poderle dar la vuelta a la situación” S.Y. GRANADA Jueves, 28 diciembre 2017, 20:50

En su puesta de largo oficial como nuevo entrenador del Lorca FC, el lucense Fabri González se dejó de remilgos y mostró las señas de identidad que le llevaron a encumbrarse con el Granada CF. "Debemos tratar de encontrar el equilibrio, pero la palabra es ganar y por encima de todo hay que competir, porque esto es fútbol profesional. Si hacemos las cosas muy bonitas y no competimos, no sirve, y tenemos que hacer competir a este equipo haciendo que sea compacto y que resulte difícil hacerle un gol", arguyó, para después refrescar otros aspectos de su ideario.

"Una cosa es que un equipo defienda bien y otra que sea un equipo defensivo. Tenemos que trabajar mucho en lo psicológico, igual que en lo táctico y en lo físico, para mejorar el rendimiento del equipo", añadió el gallego, quien mostró confianza en salvar la difícil papeleta a la que se enfrenta. “Tengo la ilusión de poder darle la vuelta a la situación y ver qué se puede hacer. De lo contrario, no estaría aquí", apuntilló el preparador que llega a un equipo con 16 puntos sumados en 20 jornadas y que tiene que reaccionar lo antes posible para así no alejarse de su objetivo, el de la permanencia. "Los resultados apremian y debemos sacarlos, porque en eso nos debemos apoyar. Para Lorca y para el club es muy importante la salvación y tenemos que estar todos unidos para conseguirla", subrayó.

Por otra parte, Fabri González sigue interesado en la contratación del exnazarí Dani Benítez, ahora en el AEL Limassol de Chipre, pero lo cierto es que no las tiene todas consigo para formalizar la contratación. De hecho, el director deportivo de la escuadra murciana, Paco Zaragoza, señaló al respecto que "todo está supeditado al presupuesto y ahora no podemos fichar a ningún jugador. Los que estén a partir del 31 de enero deben estar dispuestos a luchar hasta la muerte por salvar al Lorca y los que no estén comprometidos, trataremos de que no estén en la plantilla".