GRANADA CF Fabbrini: "El del Granada será un partido difícil porque todos los partidos en esta categoría lo son" El extremo del Real Oviedo piensa que para su equipo será "muy importante" jugar el partido "en casa, con nuestro estadio y con nuestra gente" R.I. GRANADA Martes, 13 marzo 2018, 20:07

El extremo del Real Oviedo Diego Fabbrini, ha comparecido este martes en sala de prensa y ha apuntado que el próximo duelo ante el Granada llega en un momento "que no es positivo para el equipo por los resultados, pero es normal, porque en una temporada siempre pasan estas rachas. Las hay positivas y las hay negativas, por eso es muy importante centrarnos en el siguiente partido".

Respecto al próximo partido en el Carlos Tartiere ante el Granada, Fabbrini apunta como fundamental regresar a su estadio: "Es muy importante para nosotros jugar en casa, en nuestro estadio y con nuestra gente. Pienso que puede ser importante tener más partidos como locales que fuera en lo que resta de temporada".

Preguntado por su posible posición el domingo, debido a las bajas por sanción de Linares y Toché, el atacante explicaba que "siempre he jugado de media punta, pero también puedo adaptarme a la banda, o de delantero. Donde me quiera poner el míster, jugaré. Es una pregunta que tiene que responder el entrenador, aunque sí he jugado alguna vez de delantero y no tengo ningún problema en hacerlo".

En cuanto al rival, con tres puntos más que el conjunto oviedista, Fabbrini se espera a un Granada "difícil, porque todos los partidos en esta categoría lo son. No hay ningún rival fácil, ni ningún partido que lo sea. Debemos pensar en jugar bien, darlo todo para ganar, ante un gran equipo".

Encontrándose físicamente "muy bien", el italiano comentaba además que "el vestuario está tranquilo. Como he dicho antes, en una temporada tan larga se pueden dar este tipo de situaciones, todo es cuestión del momento. Nosotros debemos continuar por nuestro camino, con mucho trabajo, estando tranquilos y pensando solo en ganar el próximo partido. Es normal que la gente, la afición se preocupe, no gusta a nadie esta situación, pero este domingo vamos a hacer un buen partido y tratar de darles una alegría. Solo pensamos en el Granada, y después haremos lo mismo con el siguiente partido".