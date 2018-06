Granada CF Expectación ante los nuevos abonos del Granada La actividad vuelve a las oficinas de Los Cármenes. / RAMÓN L. PÉREZ La campaña se presenta hoy y se conocerán los precios con los que el club tratará de evitar la tendencia a la baja FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 28 junio 2018, 01:16

Hoy, a las 10:30 horas, se presenta en Los Cármenes la nueva campaña de abonados del Granada. Un 'partido' de más de 90 minutos en el que la táctica futbolística se torna en marketing, el césped da paso a las oficinas del club y los goles son cada uno de los granadinistas que acaben depositando su confianza y su dinero en la entidad rojiblanca. El granadinismo, aún abatido por el fracaso que supuso no recuperar la categoría, aguarda con expectación unos precios que, según Antonio Fernández Monterrubio, sufrirán pocos cambios. No especificó si la variación encarecerá o abaratará el fútbol en Los Cármenes, aunque gran parte de la afición espera que se le recompense su fidelidad con un gesto para con su bolsillo. Se espera que incluya la novedad de la renovación por Internet, aunque aún no está confirmado.

De ser así, sería ante el tercer verano en el que los precios bajen. El pasado año, tras descender a Segunda, se daba por sentada esa variación en los precios, pero en esta campaña de abonos es una incógnita al repetir curso en la competición de plata. En los últimos años, el Granada no solo ha ido bajando en su pretensión económica, también en el número de abonados. Esto, inevitable y paulatinamente, ha conducido a otra rebaja, la de su cifra objetivo de cada verano.

Con el club bien instaurado en Primera, a pesar de sufrir por la permanencia cada temporada, los precios se fueron matizando hasta estabilizarse las últimas dos campañas con Quique Pina al frente. Fue la de la temporada 2015/16, la última con el empresario murciano al mando, la que ejemplificó esta regularidad en cuanto a precios y objetivos. 'Complícate la vida, es maravilloso' rezaba el eslogan de una campaña aplaudida en el ámbito deportivo y audiovisual por el mensaje y la originalidad de los vídeos promocionales. La idea era acercarse al lema 'Eterna Lucha' y aceptar sin reparos su sufrida historia más reciente. Esto no era sino mostrar orgullo por las permanencias agónicas que los rojiblancos habían sumado desde su regreso a Primera. Lamentablemente para el club, la masa social rehuyó las complicaciones y el número de socios cayó en picado. Se pretendía repetir los 15.000 abonados del año anterior, pero a duras penas se llegó a 11.480, la cifra más baja del club con Pina en Primera.

En cuanto a los precios, el Granada decidió elevarlos un poco para compensar la inclusión de los partidos ante Real Madrid y Barcelona. Así se evitaba tener que cobrar un suplemento para recibir a los dos gigantes del fútbol nacional. De esta manera, el fútbol costó en Granada entre 590 y 500 euros en tribuna; entre 415 y 365 en la preferencia; osciló entre los 270 y 215 euros para los fondos y se puso un precio de 150 euros para la denominada grada de animación. Además, se implementaron los abonos sociales (para desempleados y mayores de 65 años) que daba derecho a un asiento en las esquinas supletorias por unos 250 euros.

Tras la compra del club por John Jiang, el departamento de marketing del club decidió apostar fuerte y dar a la afición una campaña ilusionante, con varias ofertas a las que acogerse y unos precios asequibles para el fútbol de Primera. El lema, 'Granada, siempre contigo' fue el reclamo que utilizó el club para que los aficionados acudieran en masa a las oficinas de Los Cármenes. Paco Jémez fue la cara de un proyecto que asesoraría Media Base Sports. La ilusión fue tal que el objetivo de recuperar los 15.000 abonados se logró en agosto.

Los precios bajaron ostensiblemente. Conseguir un carnet de abonado en tribuna costó 50 euros menos, entre 530 y 450. En preferencia se colocaron los precios entre 330 y 290 euros; y en los fondos, un carnet costaba entre 245 y 195. El sector C bajo volvió a acoger a la grada de animación, teniendo que pagar 135 euros para pertenecer a ella. También incluyeron los abonos sociales, pero diferenciados en el «joven» y el «social» y situados en el sector B a un precio de 170 euros. Todos estos precios se mantuvieron en julio para premiar a aquellos que no se demoraran en unirse al barco de Lizhang. Luego se vieron incrementados en agosto.

Por lo tanto, 15.000 personas fueron testigo del hundimiento del buque asiático. El descenso a Segunda división obligó al club a replantearse de nuevo su campaña de abonados. Si el año anterior se produjo una rebaja considerable en los precios para reenganchar a la afición, el verano de 2017 el objetivo fue mantener viva la ilusión de la hinchada. «Juntos volveremos, tengo una corazonada» fue la llamada de la entidad rojiblanca al granadinismo tras perder la categoría.

Descuentos

Para conseguir la confianza de unos aficionados dolidos por la recesión deportiva, el Granada propuso una campaña en la que no faltaron promociones para premiar la fidelidad (un 10% de descuento para las renovaciones y un 25% si llegabas a la oficina con un nuevo abonado de la mano), la posibilidad de financiar el abono y un premio para todos los que acudieran al 80% de los partidos si se conseguía el ascenso (un 40% de descuento en el abono de la 2018-19 en Primera). Uno de los retos a los que tuvo que hacer frente el departamento de abonos fue a la reubicación de aquellos abonados que tenían su sitio en las esquinas, ya que estas fueron retiradas.

Los precios volvieron a bajar. En tribuna, el carnet tuvo un coste de entre 395 y 325 euros; 260 y 215 euros fue el margen para hacerse con un abono en preferencia; para sentarse en los fondos había que pagar entre 200 y 170. En la grada de animación, el precio bajó 15 euros para colocarse en 120.

Fernández Monterrubio se mostró muy optimista al anunciar que estarían contentos al llegar a los 11.000, aunque también confesó que en el seno del club no lo eran tanto y manejaban cifras inferiores. El verano se cerró con 10.706 abonados, que alcanzaron la cifra expuesta por el director general en una campaña de mitad de temporada que anunció el club antes de las Navidades.