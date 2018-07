Granada CF Dos esquemas y algunas probaturas en la última cita ante el Extremadura Diego Martínez no cambió de 'once' tras el descanso y sigue dejando pistas de lo que pretende. Quiere centrales y no disipó las dudas sobre Joselu FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 29 julio 2018, 02:13

El Granada venció al Extremadura en el que fue su partido más completo hasta la fecha. Aunque la pretemporada está condicionada por muchos factores, resulta tentador trazar ideas acerca de qué quiere mostrar Diego Martínez y en qué punto se encuentra hoy el plantel rojiblanco.

El pontevedrés busca lo que todo técnico desea: competir paso a paso, afianzando una defensa que no conceda, sobre todo a balón parado. Con un equipo que presione intensa y selectivamente, pausado en fase creativa y eficaz en ataque. En el último test, el cuerpo técnico ahondó en ese discurso y varió la estrategia de sustituciones vista hasta ahora, dando pistas sobre cómo está la formación. Cuando otorgaba 45 minutos a dos 'onces' distintos, repartía la carga de trabajo, igualaba el número de minutos (y de oportunidades) y daba al traste con ese habitual intento externo de hablar de un esquema tipo. No fue así y por primera vez ciertos jugadores continuaron tras el receso.

Se acaba julio, el mercado avanza y a Diego Martínez aún le faltan herramientas de trabajo. No es un secreto que la zaga se encuentra bajo mínimos con sólo dos centrales sanos y Saunier recuperándose, con el cartel de 'se vende' colgando del cuello. Germán se erige como líder junto a un Pablo voluntarioso que completó todo el partido (el único del plantel)a pesar de sus recientes molestias. Víctor Díaz no jugó como central, opción que el entrenador prefiere no utilizar de momento. Sí volvió a echar mano de Baena, al que se busca salida, para ocupar la coja demarcación. Sorprendió, teniendo inédito a Héctor en el banquillo.

Puertas fue otro nombre propio. La baja de Vico le otorgó el papel de comodín: banda derecha en el 4-4-2 y enganche cuando Rodri fue el único punta. El plan a seguir es el de los dos arietes, pero Martínez quiere tener alternativas y aprovechar la nómina actual de delanteros, con un Juancho que gusta mucho. Cuatro son los efectivos a día de hoy, aunque Joselu es una incógnita. El onubense fue, junto a Baena, el único del primer equipo que no entró en el descanso, aunque sí con el paso de los minutos.