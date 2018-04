GRANADA CF Espinosa: «Lo sentimos mucho por la afición» Ramón L. Pérez El mediapunta explica que el empate cosechado por el Granada tras ir ganando por 3-1 puede deberse a que en el tramo final «no sabíamos qué hacer con la pelota» A. NAVARRO GRANADA Lunes, 23 abril 2018, 00:34

Javier Espinosa definió el empate a tres cosechado por el Granada ante la Cultural Leonesa como algo que «es increíble, es muy difícil de explicar. Nos vamos muy jodidos a casa porque es un golpe duro».

Respecto a los últimos diez minutos, en los que el Granada fue claramente dominado por su rival, el mediapunta señaló que «al final acabamos muy cansados, no sabíamos qué hacer con la pelota, casi se la regalábamos. No hemos sabido sufrir esos diez minutos, no hemos hecho lo que requería el partido y eso nos ha complicado».

Cuestionado sobre qué mensaje le manda a la hinchada, Espinosa respondió que «lo sentimos mucho por la afición, que estaban haciendo un papel increíble, pero hay que estar fuertes, hay que seguir remando para pelear lo que queda. Ahora vienen partidos complicados pero tenemos que levantarnos, mirar cada uno dentro de sí mismo y dar lo mejor de nosotros para seguir en la pelea».

Aunque la situación del equipo en la tabla clasificatoria va a peor con el paso de las jornadas, el futbolista rojiblanco apuntó que no pierde la esperanza ya que «estamos a tres puntos del cuarto, hay que revertir la dinámica porque eso (una mala dinámica) puede suponer que pase lo de hoy: que tengas un partido ganado y te entren los miedos... y por eso tenemos que ir a Huesca con todo y morir en el campo».

Por último, a la hora de definir cual había sido el mensaje de Pedro Morilla a la finalización del partido, Espinosa añadió que el técnico rojiblanco «estaba muy jodido, como lo estábamos nosotros. Nos ha dado ánimos y nos ha dicho que tenemos que levantarnos y seguir adelante».