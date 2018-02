Granada CF Espinosa deja de ser una alternativa para Oltra A. AGUILAR El mediapunta cedido por el Levante lleva cuatro partidos seguidos sin ser convocado a pesar de que había participado en los quince anteriores ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 13 febrero 2018, 01:04

Llegó al Granada a mediados de agosto para ser un jugador importante tras haber ascendido la pasada campaña con el Levante, pero en estos momentos Javier Espinosa vive su peor momento desde que se incorporó al proyecto del club rojiblanco. En líneas generales sus actuaciones no han estado a la altura de lo que se esperaba de un futbolista criado en la cantera del Barça y con experiencia en Primera lo que, unido a la progresión de Sergio Peña, ha motivado que haya pasado de ser un fijo en las alineaciones de Oltra a no contar para su entrenador.

Tras un inicio de Liga con altibajos y afectado por el dilema de si el equipo debía jugar con un mediapunta o dos delanteros, Espinosa ha jugado de manera consecutiva desde la octava jornada (saldada con un triunfo por 2-0 ante el Lugo) hasta la vigesimosegunda, finalizada con una dolorosa derrota en casa del Albacete (2-1). En esos quince encuentros fue titular en trece ocasiones y ha entrado desde el banquillo en dos, aunque un dato acerca de su participación es demoledor. Solo ha jugado tres partidos completos de los diecinueve compromisos en los que ha intervenido, siendo sustituido en un total de doce ocasiones y entrando como sustituto en cuatro partidos.

Cuando fue retirado del terreno de juego del Carlos Belmonte para que Adrián Ramos ocupase su lugar todo hacía indicar que la sustitución era tan rutinaria como las de partidos anteriores, pero en aquel insulso partido colectivo se le cerraron las puertas hasta la fecha. Desde entonces no ha sido citado en los cuatro siguientes enfrentamientos ante Zaragoza, Barcelona B, Tenerife y Valladolid.

Estos cuatro partidos sin vestirse de corto han llegado tras un periodo en el que sus números absolutos no han sido peores que los de sus competidores. Lejos queda el recuerdo de su gol al Lugo y de sus dos asistencias en diecinueve partidos, pero los que le pueden sustituir tampoco acumulan excelentes registros en marcar o pasar, aunque sí mejores impresiones en otras facetas. Kunde y Peña también llevan un tanto pero no han repartido toques definitivos. Eso sí, ninguno ha jugado tantos minutos como él en la posición de mediapunta. Puertas ha dado un pase de gol pero no ha marcado, quedando a la espera de una oportunidad en esta plaza en la que también puede actuar Hjulsager.