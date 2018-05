Granada CF Las escasas opciones se esfuman La derrota en Gijón deja la última jornada como un mero trámite, aunque ya nadie creía en el milagro C. Á. Granada Domingo, 27 mayo 2018, 22:38

Solo Miguel Ángel Portugal parecía tener algo de fe en apurar todas las opciones de entrar en el 'play off' antes del partido frente al Sporting. Un 16%, según la 'maquinita'. No solo se presentaba como una difícil opción vencer ante un rival en mucha mejor forma y con cosas en juego -el ascenso directo o amarrar la tercera plaza-, sino que además dependía de que hasta cinco equipos (Cádiz, Valladolid, Numancia, Oviedo y Osasuna) pincharan. Algunos lo hicieron y otros no, pero el Granada hizo lo que se esperaba: perder. Con esta derrota la última jornada frente al Cádiz no ofrece mayor aliciente que no facilitar la papeleta al equipo de Quique Pina y Juan Carlos Cordero, pero matemáticamente ya no hay nada de valor en esos tres puntos en juego para los rojiblancos.