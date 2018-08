Granada CF El 'otro' equipo de Martínez De izquierda a derecha, Lafuente, Tenorio, Espínola, García y Fernández, durante una reunión de trabajo en el hotel. / C. GUISADO Formado, solidario entre sí y con más brega que artificio, así es el cuerpo técnico que ha formado el entrenador del Granada C. GUISADO ORIHUELA Viernes, 3 agosto 2018, 01:13

Cuando llegaron a Campoamor, uno de los primeros detalles que pudo comprobar el cuerpo técnico del Granada es que aquí, las porterías no son de aluminio. Pesan. Y tanto que para mover una necesitas a seis personas sin dolor de espalda. El primer día de trabajo en Alicante, los utilleros Jesús y Júnior, que estaban atentos a la escena, dejaron de descargar la furgoneta y acudieron raudos a echar una mano a sus compañeros, que pretendían llevarla al centro del campo. Una mano al segundo entrenador Raúl Espínola, al asistente Tenorio, al preparador Lafuente y al entrenador de porteros Fernández. Movieron el 'arco' hasta el centro del campo como se mueve un paso de Semana Santa. El miércoles Nico Aguirre sintió unas molestias y abandonó el entrenamiento para ponerse en las manos del cuerpo de médicos del club. El galeno Segura se montó en el 'buggy' y lo acercó hasta la sala de recuperación, mientras que el delegado Lucena cogió el peto azul que había dejado el argentino y cubrió su baja sobre el césped para no alterar el ritmo del entrenamiento. Y si un cono no está bien colocado el 'fisio' Lara se agacha y lo coloca en su sitio. Todos al quite.

No hay mejor forma de calibrar a un equipo que viéndolo ocuparse de las tareas que no conciernen estrictamente a su trabajo. En el cuerpo técnico de este Granada no hay fuegos artificiales, pero sí mecha para la brega. Desaparecen las lindes entre parcelas y se dan paso a las ideas comunes. Sin rangos pero con el máximo respeto al trabajo del compañero. Martínez siempre tiene la última palabra y hay buen rollo, porque si no, no se sentarían a tomar un café todos juntos después de tres reuniones de trabajo y un entrenamiento, sólo por la mañana.

Cuando acabó el partido ante el Getafe, entre vestuarios y charlas, dieron las once y media de la noche. El analista Álvaro García abrió su portátil en la habitación del hotel y dejó terminada la edición de vídeo sobre las dos de la madrugada para que a la mañana siguiente, a las siete y media, cada técnico pudiera estudiar pormenorizadamente su trabajo.

Así son las jornadas en el Real Club de Golf de Campoamor. Dieciocho hoyos de golf sin estrenar y ni medio chapuzón en la piscina porque en la maleta no cabe el bañador. Casi veinticuatro horas de análisis, montando la próxima sesión o hablando con cada uno de los veinticinco jugadores a los que hay que cuidar. Coger el móvil y hablar con la familia es la desconexión obligada a la hora de cenar.

Cada mañana, Víctor Lafuente es el primero en pisar el césped. Prepara la parte física del entrenamiento. Individualiza el trabajo de cada jugador porque bien sabe que las necesidades de un central no son las mismas que las de un delantero. El martes desplegó sobre el césped desde pesas rusas hasta monopatines para trabajar cada parte del cuerpo.

Raúl Espínola y David Tenorio escoltan al entrenador. Custodian el modelo y la estrategia con la vigilancia de cada detalle. El 'Pescao' Fernández pone su experiencia en los guantes de los porteros y Álvaro García se encarga de la grabación. Del mal llamado análisis de vídeo porque lejos está la realidad de analizar imágenes. Egresado de Ciencias del Deporte, se vale de la tecnología para analizar movimientos, pisadas y arranques de cada jugador.

Y si el cauce es la formación, el caudal se llena con una empatía que entra sin calzador gracias a la compatibilidad de un grupo humano que emerge del fútbol modesto granadino y que en buena parte, se formó en la otrora INEF. Puede que todo esto no tuviera nada que ver, o quizá lo sea todo.