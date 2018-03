Granada CF Todas las entradas vendidas para Lorca han sido para abonados Aficionados del Granada preparados para viajar en las horas previas a un partido. / FERMÍN RODRÍGUEZ Algunos aficionados se quejan de la dificultad que entraña conseguir una entrada en los desplazamientos para los no peñistas ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 29 marzo 2018, 01:26

La venta de entradas anticipadas para el Lorca-Granada ha traído cola. Mediante redes sociales varios aficionados rojiblancos se han quejado de que no han tenido acceso a las referidas entradas para presenciar el encuentro, que estaban a la venta hasta el pasado lunes. Desde IDEAL nos hemos puesto en contacto con varias de las partes involucradas en este asunto, que han coincidido en señalar que todo aficionado que estará en el estadio Artés Carrasco de Lorca con una entrada válida para presenciar el duelo desde la zona destinada a la afición visitante será abonado del Granada.

Así lo confirman fuentes oficiales del club rojiblanco, que informan de que de las 510 entradas remitidas por el Lorca FC para este partido, 300 fueron para las peñas del G19 (246 para ser vendidas y 54 para un bus que estaba lleno de solicitudes previamente) y las 210 restantes se vendieron a través del propio Granada CF, que anunció en su página web los pasos para hacerse con una entrada para este partido, contactando directamente con el club a través de un correo electrónico en el que se pedían varios datos básicos.

Tanto el club como el G19 anunciaron que todas las entradas puestas a la venta eran para abonados, lo que facilita el control de seguridad impuesto por LaLiga. Manuel Rodríguez, abonado del Granada con el que ha podido contactar este periódico, lamenta que no haya podido conseguir entradas anticipadas a pesar de que se hayan devuelto más de un centenar de ellas (se han vendido 350 de las 510 disponibles). Según expone «me puse en contacto con el G19 a través de un correo para adquirir entradas sin ser miembro de peñas», pero la contestación de la Federación de Peñas fue negativa porque las entradas sueltas fueron proporcionadas a miembros de peñas adscritas al G19 y el resto de plazas estaban destinadas a ser vendidas a los «socios y familiares» junto a una reserva de autobús.

Rodríguez contactó entonces con el Granada y desde el club le recordaron la condición de ser abonado, a lo que comenta que esa «es una postura que entiendo si faltan entradas pero... ¿sobrando?», dice, argumentando que irá al encuentro con amigos que no son abonados y que ante esta tesitura han decidido sacar las entradas directamente en las taquillas del estadio lorquino.

Desde el G19 su presidente, Daniel Hurtado, explica que se rige por las normas establecidas, y que por un Real Decreto de Ley y por el Reglamento de Aficiones Unidas desde su colectivo solo se pueden vender entradas (o paquetes de entradas + bus) a peñistas o invitados de estos, porque cada aficionado está sujeto a un control de seguridad que realiza la policía y en caso de que hubiese algún altercado, la asociación se tendría que hacer responsable del mismo. «Si tenemos impuestas estas normas, no podemos hacer otra cosa», recuerda Hurtado.

Fuera de la zona visitante

En el mismo sentido se expresan desde el propio Granada, donde apuntan que al haber 210 localidades a la venta los abonados tenían preferencia y que cualquier aficionado rojiblanco que compre su entrada en Lorca en teoría no podrá estar ubicado en la zona visitante porque así lo exige LaLiga. Una de las agrupaciones que ha contactado con el Granada y cuya presencia en Lorca está confirmada es la peña You'll Never Drink Alone, que no está adscrita al G19. Su presidente, Vicente Ortiz, ha informado a este medio que 73 asociados a ella viajarán el domingo a la localidad murciana y que allí fomentarán el buen ambiente entre aficiones con un acto de hermanamiento con la Peña 'Los Piratas'.