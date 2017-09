GRANADA CF La entrada de Saunier y la duda en la media y en la doble punta En la puerta cerrada, el galo hizo pareja con Charlie Dean, en una hipotética formación R. LAMELAS GRANADA Viernes, 22 septiembre 2017, 02:08

Enigmático Oltra, de sus palabras en rueda de prensa se intuye que una de las variantes que puede acometer en el partido está en defensa y seguramente impulsará a Matthieu Saunier, central francés que al final no formó parte de la 'operación salida', zaguero de lo más aseado en el terrible curso anterior, pero que por ahora ni siquiera había entrado en convocatorias. Puede llegar hoy su oportunidad de estar en una lista y posiblemente sea titular.

«Está para competir. Juega en una demarcación que, siendo exigente, no se acusa tanto la inactividad si es un profesional con experiencia, salvo que tenga algún problema. Le faltan minutos de competición y me hubiera gustado que jugara la Copa, pero esa semana tuvo una gastroenteritis y no pudo. Ahora está bien, está entrenado fuerte, podría ser de la partida. Tenemos que ir paso a paso. Hasta ahora si no ha jugado es por una decisión mía», afrontó.

En la puerta cerrada, el galo hizo pareja con Charlie Dean, en una hipotética formación -que no tiene por qué ser la definitiva- en la que les escoltaban Álex Martínez y Quini, de izquierda a derecha. La desaparición de Víctor Díaz en el 'once' final resultaría algo más extraña.

En esta prueba, con peto hubo un doble pivote formado por Alberto Martín y Baena, que tampoco tiene que ser el que forme mañana, si bien aquí quedaría por ver si Oltra insiste en el dúo de salida en Zorrilla, con Baena y Montoro -que estuvo mal-, o bien sondea otra alteración. El otro frente con incógnita estaría en el ataque. Por las palabras de elogio del entrenador, parece que la dupla Ramos-Joselu no está descartada, si bien en la sesión probó el colombiano con Kunde detrás y el onubense con Manaj. El técnico mezcla incluso sin 'testigos' en la ciudad deportiva.