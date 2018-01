GRANADA CF La encrucijada de Antonio Puertas Puertas es agarrado por Pape, del filial, en un entrenamiento. / ALFREDO AGUILAR El futbolista almeriense ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las semanas en el momento en el que el club busca extremos. El club le ha comunicado que cuenta con él pero Oltra lo ha dejado fuera de la convocatoria aun sin Machís CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Viernes, 12 enero 2018, 01:17

A día de hoy pocos saben explicar la situación de Antonio Puertas. El futbolista almeriense vive en un segundo plano en las últimas semanas, justo en el momento en el que el mercado de invierno se ha abierto y el club busca jugadores de banda. En principio no es para ocupar su plaza en la plantilla, sino que ha sido Licá el descartado, pero algunas decisiones están poniendo en entredicho esta cuestión. Porque Antonio Puertas se quedó fuera de la última convocatoria para el partido ante el Cádiz en el Ramón de Carranza. Esta decisión no extrañaría tanto si no fuera porque Oltra no podía contar para dicho encuentro con Darwin Machís, recuperándose de una rotura fibrilar.

A esto hay que añadir que el propio entrenador valenciano admitió en la rueda de prensa tras el partido ante el Sporting, el último del año y aquel en el que se lesionó Machís, que dejar fuera a los dos extremos suplentes fue una decisión que quizás no habría tomado de haber sabido el devenir de los acontecimientos. «Se me ha caído el mundo encima porque en la película que te formas sobre el partido no esperas que tan pronto vaya a haber problemas. También porque no había convocado a Licá y a Antonio Puertas», dijo entonces.

Esta vez sabía de antemano que no podía contar con el venezolano pero prefirió aun así prescindir de nuevo de los dos atacantes de banda disponibles para cubrir la baja. Como ante el Sporting, Espinosa se adaptó al costado zurdo, aunque su rendimiento esta fue no fue el esperado, el que ofreció contra el conjunto gijonés y que le hizo tomar la decisión a su entrenador. El mensaje para Puertas es contundente. Le da un toque de atención en toda regla, ya que le ha ofrecido oportunidades pero entiende que no las ha aprovechado cuando prefiere readaptar a compañeros que no son específicos de banda antes que contar con él siquiera como revulsivo.

Según aseguraron a este periódico fuentes del club, el jugador no debe salir en este mercado de invierno, pues se cuenta con él. Así se lo comunicaron a su representante cuando se interesó por la situación de su futbolista en cartera, ya que los rumores de salida eran insistentes. En estas últimas semanas, sabiendo de la intención de la entidad granadinista de buscar extremos para mejorar la plantilla, el nombre de Puertas ha salido en muchas ocasiones. Incluso se ha hablado de un interés del Almería, equipo del que procede, por recuperarlo. Pero la situación financiera de la entidad vecina no es la mejor para afrontar contrataciones a pesar de que no vería con malos ojos acoger de nuevo al futbolista de la tierra.

Su margen de movimientos es de unos 50.000 euros, mientras que Antonio Puertas cobra cerca de 300.000 euros, una cifra muy alejada de la realidad económica de la UDA. El Granada no está dispuesto a asumir ficha de nadie, así que la solución se atisba complicada para los intereses almerienses a día de hoy.

La dirección deportiva solo contempla las salidas de Licá, Iriondo y Charlie, aunque los pocos minutos y la escasa aportación de los tres esta temporada le hacen perder atractivo a la hora de buscar quien apueste por ellos, sobre todo en los dos primeros casos, en los que uno ha participado media hora escasa y el lateral izquierdo vasco ni siquiera ha debutado. No se baraja la posibilidad de que Puertas se marche, entre otras cosas porque ya está resultando bastante complicado encontrar un extremo que mejore lo que ya hay como para poder 'pescar' un segundo de buenas prestaciones.

La marcha de Puertas esta temporada está siendo de lo más irregular. Empezó desde el principio como suplente, a pesar de que cuando aceptó el reto en verano de regresar a Granada esperaba más peso en el equipo. Sin embargo, sí fue uno de los recambios habituales en las primeras jornadas. Ya en la jornada tercera recibió su primera titularidad al no estar disponible Machís, convocado por su selección. Volvió a ser suplente una semana más tarde en Tenerife pero ya como suplente. Y desde entonces se quedó sin jugar hasta la novena jornada (cuatro partidos), en Tarragona, en la que volvió a jugar desde el inicio.

No fue su última ocasión para partir desde el inicio. De nuevo la ausencia de Machís contra el entonces colista Sevilla Atlético le hizo ocupar el puesto. Apenas estuvo en el campo 55 minutos cuando José Luis Oltra decidió sustituirlo por Rey Manaj en busca de la remontada -el Granada acababa de empatar, aunque acabaría perdiendo-. Su escasa aportación la ha ido castigando y desde aquel 12 de noviembre ha contado con minutos en otros tres encuentros (Cultural Leonesa, Almería y Reus).

Los dos últimos partidos, ante el Sporting de Gijón y el Cádiz, los vio desde la grada, ya que su entrenador lo dejó fuera de la convocatoria. Un claro mensaje a un futbolista al que el club quiere dar confianza pero su técnico no le encuentra sitio. Justo es decir que el almeriense empezó dejando detalles y poco a poco ha perdido brillo hasta ser un futbolista apagado. Necesita recobrar la confianza y que Oltra recupere la confianza en su fútbol, algo que solo ocurrirá si Puertas quiere, pues ya ha demostrado en anteriores temporadas que sabe sacar partido a sus recursos.