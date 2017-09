GRANADA CF Un empate con mucho frenesí Los medios locales y nacionales que cubrieron el Tenerife-Granada destacaron que hubo reparto de puntos en un partido "vibrante" ANTONIO NAVARRO Martes, 12 septiembre 2017, 01:27

El cuarto empate consecutivo del Granada en casa del Tenerife no dejó demasiados contentos ni a andaluces ni a canarios por la forma en la que se produjo. El equipo de Oltra estuvo por delante en el marcador la mayor parte del tiempo, pero el cuadro chicharrero logró darle la vuelta al resultado en inferioridad numérica y finalmente acabó empatando el encuentro por un gol marcado en propia puerta en el último minuto.

En la edición impresa de IDEAL la crónica del partido se tituló “Otro empate pero con mucho frenesí” y en la misma se relató que “una montaña rusa se instaló en el Heliodoro Rodríguez López, donde acaecieron giros inesperados y un final de sobresalto. Hubo cuatro goles apuntados al mismo equipo pero el partido acabó con un asombroso 2-2. El cuarto empate consecutivo para el Granada de Oltra, que tiene una aureola mágica cuando retorna a Tenerife. Siempre ha rescatado algo en sus visitas –cuatro– al club donde disfrutó de uno de sus dos ascensos a Primera”.

En el portal del diario canario La Opinión de Tenerife la crónica fue titulada “Longo y Malbasic evitan el golpe” y en ella se destacó que “el que acudió ayer al Heliodoro Rodríguez López con el propósito de experimentar sensaciones fuertes no salió defraudado. Sí aquel que aspiraba a que el Tenerife sumara su tercera victoria del campeonato, la cual se le esfumó en el último suspiro del encuentro. Pero no es menos cierto que durante gran parte del duelo el representativo pareció abocado a la derrota. Al final, reparto de puntos entre dos conjuntos que no merecieron perder y que demostraron que tienen mucho que decir en esta competición”.

A nivel nacional, Marca tituló su crónica “Tenerife y Granada se llevan un punto en un partido de locura” y subrayó que “un autogol de Jorge Sáenz en la prolongación cerró un partido loco en el Heliodoro. El Granado se adelantó y parecía controlar el partido tras la expulsión de Suso Santana, el capitán local. Sin embargo, el Tenerife remontó con dos goles de Longo y Malbasic y se disponía a firmar una victoria épica hasta que la desgracia se cebó con su internacional sub-21, con lo que el Granada encadena su cuarto empate en otros tantos partidos y el Tenerife firma el primero”.

Por otro lado, en as.com se reflejó que hubo un “Vibrante empate en el Heliodoro”. El diario madrileño resaltó que “los de Oltra se adelantaron pero los de Martí, con diez por la expulsión de Suso, remontaron, pero en la prolongación llegó el empate en propia puerta de Jorge”.