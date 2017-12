Granada CF El Elche quiere a Charlie e Iriondo Alfredo Aguilar Otro que va a salir con casi total seguridad es Licá CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Lunes, 25 diciembre 2017, 09:51

El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, hermano de Juan Carlos -exdirectivo rojiblanco-, anda buscando un central para reforzar al Elche en Segunda B. Se ha fijado, según publica el Diario Información alicantino, en Charlie Dean, un jugador que ya ha militado en las filas ilicitanas (2013-14). También desde Onda Cero Elche se asegura que otro ex como Iriondo, que no ha debutado aún con el Granada, está entre los posibles refuerzos invernales. Fuentes cercanas al club rojiblanco aseguran que no hay oferta formal.

Otro que va a salir con casi total seguridad es Licá. Su representante ya sabe que debe buscarle equipo en este mercado de invierno. Por Antonio Puertas no ha llegado tentativa alguna.