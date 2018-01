GRANADA CF El ejemplo del Villarreal de la 2012-2013 Ramón L. Pérez El conjunto amarillo era séptimo tras finalizar la primera vuelta y acabó logrando el ascenso directo CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Sábado, 13 enero 2018, 00:32

Los resultados fuera de casa están pesando en el Granada, que llegó a ser líder pero termina la primera vuelta sexto, en puestos de 'play off' pero alejado del ascenso directo. La distancia no es ni mucho menos preocupante: cinco puntos respecto al segundo (Cádiz) y seis con el primero (Huesca), pero con la actual dinámica se quedaría lejos del principal objetivo, que no es otro que lograr el ascenso directo. Hay ejemplos en los últimos años que demuestran que la actual situación del Granada no es alarmante, sin embargo, la experiencia de las últimas campañas invita a encontrar una reacción temprana para evitar que se le ponga cuesta arriba su plan para final de curso.

El ejemplo a seguir es el del Villarreal en la temporada 2012/13, en la que el conjunto castellonense, gran candidato al ascenso, como le ocurre al Granada este curso, terminó la primera vuelta en séptima posición, a seis puntos del ascenso directo y a 17 del líder. Aquel puesto entonces significaba jugar el 'play off', ya que el filial del Barcelona, quinto, quedaba excluido de la pelea por el alcanzar la Primera división. La dirección deportiva de la entidad amarilla tomó la drástica decisión de prescindir de su entrenador, Julio Velázquez, para buscar la reacción de la mano de Marcelino García Toral. El resultado no pudo ser mejor, porque el Villarreal protagonizó una gran remontada que culminó con el ascenso directo al terminar segundo, por detrás del intratable Elche.

En el Granada nadie se plantea por el momento un cambio en el banquillo porque las sensaciones son buenas pese a que los resultados, principalmente fuera de casa, no están siendo los esperados.

El Leganés era quinto, a la misma distancia del ascenso directo, y terminó segundo

En el resto de las últimas cinco temporadas aquellos que fueron capaces de lograr alcanzar la máxima categoría sin tener que disputar las eliminatorias de ascenso estaban mejor situados a estas alturas del campeonato. Pero no mucho mejor. En la 2013/14 el Deportivo era el líder al final del primer tramo de la temporada y acabó en ese lugar el curso. El Eibar andaba tercero y obtuvo el ascenso directo al final, mientras que el Córdoba fue el que se llevó al final la lucha en los 'play offs' a su terreno. Lo hizo tras acabar la temporada regular como sexto clasificado, pero por estas fechas era octavo. Aquella campaña fue de lo más igualada. De hecho, con los puntos que tiene actualmente el Granada (34), estaría segundo.

Un año más tarde los dos grandes destacados de la categoría de plata ya despuntaban al terminar la vigésimo primera jornada: Las Palmas y Betis. Los dos, con proyectos claramente ganadores, ascendieron, pero de forma directa sólo lo hicieron Betis y Sporting, mientras que Las Palmas superó las dos eliminatorias de ascenso.

Contra pronóstico

En la campaña 2015-2016 el gran protagonista fue el Leganés, un equipo que no entraba en la lista de candidatos al ascenso y de equipo revelación pasó a convertirse en club de Primera, categoría en la que sigue bien asentado -actualmente es noveno-. Acabó la primera vuelta en quinta posición, con los mismos puntos que el Granada ahora mismo y a la misma distancia del ascenso directo a la que están los rojiblancos en este momento. Al final de las 42 jornadas fue segundo, confirmando que lo suyo no había sido suerte sino justicia a una temporada de constancia. Ese año, además, había sido capaz de vencer en la Copa del Rey al Granada, entonces un 'Primera', en la ida de dieciseisavos de final (2-1). En la vuelta en Los Cármenes un solitario gol de El Arabi decantó la balanza del lado del poderoso, pero sobre el campo las diferencias fueron mínimas.

La última temporada en Segunda dejó una estampa bien distinta. El Levante impuso un ritmo inasumible para el resto casi desde el principio y ya al final de la primera vuelta había sido capaz de sumar 46 puntos (seis más que el actual líder), con una ventaja respecto a la zona de 'play off' de 11 puntos y de 15 respecto al séptimo clasificado. Un importante grupo de perseguidores se disputaron las otras dos plazas que daban derecho a jugar en Primera al curso siguiente. Como en la jornada 21, el Girona fue segundo también en junio, mientras que el Getafe, tercero al término de la primera vuelta, superó a Huesca y Tenerife para lograr el ascenso.

La actual temporada está demostrando que esto va de rachas. El Granada supo encadenar varias victorias consecutivas que le auparon a lo más alto de la tabla pero cedió y ha perdido terreno. El Cádiz, por contra, vive su momento dulce -diez partidos sin perder, ocho de ellos contabilizados como victorias-, que le permite ser segundo. El Huesca, el actual líder, está siendo el más regular y se mantiene primero desde que le arrebató la plaza al Granada en la jornada 13.