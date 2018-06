Diez dudas resueltas para los aficionados del Granada CF sobre los abonos Contestamos a las diez preguntas más frecuentes que se hace el aficionado rojiblanco con respecto a la nueva campaña de abonados FRAN RODRÍGUEZ Jueves, 28 junio 2018, 18:59

La temporada del Granada ha comenzado. Lo hizo en el mismo momento que Lucena aparecía en la sala de prensa para anunciar el spot promocional de la campaña de abonos para la temporada 2018/19. Con los precios y las condiciones ya sobre la mesa, el club rojiblanco espera hacer desde este lunes los mejores fichajes. Estos no son otros que todos y cada uno de los aficionados que renueven su abono o se animen por vez primera. Muchos, convencidos o no de cuándo y qué hacer, tendrán cientos de preguntas acerca de esta campaña. En Ideal, respondemos a las diez más comunes.

1. ¿Qué tipos de abono hay?

Existen seis tipos de abono y cada uno cuenta con un color de carnet distinto. El más común es el abono de adulto general (rojo), cuyos precios son los que establecen el resto de ofertas o incrementos (como es el caso de los palcos VIP). Los otros cinco tipos responden a los precios bonificados y son: el infantil (azul), para los nacidos después del 1 de enero de 2004; el social (morado), para desempleados y discapacitados; el de la grada de animación (blanco); el joven (verde), que este año reconoce dos grupos de edad, los nacidos entre 2001 y 2003 por un lado, por otro los mayores de edad nacidos antes de 1988. Y por último un carnet especial para mayores de 65 que renueven con el club (color amarillo).

2. ¿Cuándo puedo renovar o hacerme con mi abono?

La campaña arranca el próximo lunes, 2 de julio. Las renovaciones se realizarán desde dicho día hasta el 22 de julio, quedando libres los asientos no renovados a partir del día 23 del mismo mes. Las nuevas altas también podrán hacerse desde el día 2 de julio y se prolongará el plazo hasta el 7 de septiembre.

3. ¿Puedo cambiar de asiento? ¿Cuándo?

Por supuesto. El club ha fijado unos días para acometer el cambio de localidad. Los accionistas y abonados vips lo harán el 24 de julio. En los siguientes dos días, los que hayan renovado su abono podrán cambiar de asiento. Por último, el 27 de julio será el turno de los nuevos abonados que prefieran otro asiento. Para todos los cambios de localidad es indispensable pedir cita previa a partir del 16 de julio.

4. ¿Cómo me hago con mi abono de forma presencial?

El club seguirá utilizando el sistema de citación previa, por lo que habrá que habrá que solicitarla en www.granadacf.es/cita-previa-abonos o en la taquilla sur del estadio. El plazo para solicitarla se abre hoy, 28 de junio, y acaba el 20 de julio. Una vez se tenga la cita, el interesado tendrá que ir al estadio (acceso por la puerta 0) para renovar su abono (del 2 al 20 de julio) o darse de alta (del 2 de julio al 7 de septiembre, salvo 23 de julio y 15 de agosto). Los horarios para la vía presencial son los siguientes: de 9:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h de lunes a viernes.

5. ¿Cómo me abono o renuevo por internet?

Se hará a través de la web oficial del club, www.granadacf.es , en la que se ofrecerán dos plataformas dependiendo de si se trata de una renovación o una nueva alta. El sistema será parecido al de la compra de entradas online de las últimas temporadas. El horario es ininterrumpido, las 24 horas y los siete días de la semana. El único día que no se podrá acceder a la plataforma será el 23 de julio.

6. ¿Cuáles son las formas de pago?

Se podrá pagar en efectivo (en el estadio) y mediante tarjeta (presencial y online). Además, el club vuelve a contemplar la financiación bancaria con Caja Rural, Caixabank y Bankia.

7. ¿A qué me da derecho ser abonado?

A presenciar los 21 partidos de liga que se disputen en Los Cármenes, un descuento del 5% en la tienda oficial del Granada (así como otras promociones específicas que se hagan a lo largo del año), derecho a ceder el abono (solamente en el abono adulto general, no en los bonificados), acceso para inscribirse en viajes y la compra de entradas de los partidos fuera de casa.

Así mismo, el carnet de abonado permite ir gratuitamente a todos los encuentros del Recreativo Granada como local.

8. ¿Cuál es la situación de la grada de animación?

El precio a pagar por ser parte del fondo de animación es 95 euros. Un coste que da derecho a presenciar todos los partidos en el sector C bajo, pero comporta unos deberes que forman parte de una «ley no escrita» (acudir, animar, no dejar al estadio «mudo»). No acudir al 50% de los partidos supondrá, la temporada próxima, no ser parte de la grada de animación en la campaña 2019/20. Mientras que acudir a más del 80% de encuentros esta temporada se verá correspondido con una rebaja en el próximo abono.

9. ¿Habrá campaña de mitad de temporada?

No se ha confirmado esta opción, aunque será la trayectoria del equipo de Diego Martínez la que abra o no la puerta a esta posibilidad. A tenor de lo visto la pasada campaña, una campaña de abonados para la segunda vuelta en Navidad parece probable.

10. No me voy a abonar, ¿puedo ceder mi asiento a alguien?

Sí, un abono puede cambiar de titularidad manteniendo el asiento, aunque conlleva la pérdida del número de abono, la antigüedad y los premios por fidelidad que puedan darse. Para llevar a cabo ese cambio, el carnet debe estar al día en el pago y el nuevo abonado que recoja el testigo abonará 30 euros por ello, independientemente del sector en el que se ubique el asiento.