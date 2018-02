Granada CF Las preocupaciones se convierten en bendiciones RAMÓN L. PÉREZ Adrián Ramos pasa de sentir molestias al inicio de la segunda parte a convertirse en el héroe del Granada con un doblete que valió a los de Oltra para superar al Alcorcón y colocarse terceros A. NAVARRO Granada Domingo, 25 febrero 2018, 20:54

Los signos de preocupación en el banquillo del Granada fueron evidentes cuando Adrián Ramos cojeó a los pocos minutos del segundo tiempo y su cambio por Joselu parecía estar cantado. Sin embargo, el ariete colombiano miró al banquillo y dijo que podía seguir, como si sintiera que estaba destinado a ser el héroe de la tarde-noche en el Nuevo Los Cármenes. Dicho y hecho. Apenas un minuto después de tranquilizar a los integrantes de la banqueta local, hizo lo propio con la grada al anotar el primero de los dos goles que le sirven al Granada para convertir su trío de victorias en póker y no perder de vista al Rayo Vallecano, que siente el aliento de los rojiblancos a tan solo un punto.

La primera media hora de partido fue bastante sosa. Juego plano por parte de ambos equipos, dosis justas de atrevimiento y ocasiones creadas a cuentagotas. Agra, titular en el cuadro granadino por primera vez esta temporada, se mostraba muy participativo y voluntarioso pero la primera notificación seria de peligro en el partido llevó el sello de Álvaro Peña, que estrelló en el poste un disparo cruzado desde la frontal del área (m.25). El Granada apenas tardó en responder con una salida a la contra bien conducida por Kunde y Agra, que cedió a Machís para que empujara el balón a gol en el segundo palo, pero el venezolano esta vez no estuvo acertado y mandó el balón a la grada contra todo pronóstico.

Le valió esa ocasión al Granada para creer en sus opciones de adelantarse antes del descanso y guiado por un Sergio Peña 'on fire' el conjunto de la ciudad de La Alhambra fue mucho mejor que su rival en el tramo final del primer acto, pudiendo adelantarse con un centrochut de Ramos que no encontró rematador ni portería, con un disparo del citado Peña que Casto desvió como buenamente pudo o con un lanzamiento desde media distancia de Pierre Kunde que el guardameta alfarero tuvo que esmerarse para desviar a córner.

2 Granada CF Javi Varas; Víctor Díaz, Germán, Saunier, Alex Martínez; Alberto Martín, Kunde; Agra (Hjulsager, m.71), Sergio Peña (Raúl Baena, m.82), Machís; y Adrián Ramos (Joselu, m.85). 0 Alcorcón Casto; Laure, Esteban Burgos, David Fernández (Hugo, m.83), Bellvís; Errasti (Nono, m.62), Sangalli, Álvaro Peña, Dorca, Mateo García (Bruno Gama, m.84); y Jonathan Pereira Árbitro: Varón Aceitón (C. Balear). Mostró cartulina amarilla a los visitantes Errasti y Álvaro Peña. Goles: 1-0, (m.55): Adrián Ramos. 2-0, (m.57): Adrián Ramos. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga 123 disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.200 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria del ertzaina Inocencio Alonso, fallecido el pasado jueves antes del partido Athletic Club-Spartak Moscu de la Liga Europa.

El segundo tiempo comenzó de manera más tranquila. Los granadinos tenían que tomar confianza nuevamente y Pereira intentó sorprender a Varas con un potente disparo que el meta hispalense logró blocar por estar muy bien colocado. Ramos cojeaba y parecía no estar apto para disputar los últimos minutos del partido, pero el atacante cafetero renunció a salir del terreno de juego y fue el dueño de su propio destino. Primero remató en el área un magnífico servicio de Víctor Díaz desde la banda diestra (1-0) y después se llevó un balón dividido en la frontal y lo cruzó ante Casto, que no pudo hacer nada por atraparlo (2-0). Dos minutos frenéticos, dos minutos de gloria. El partido de los granadinos estaba siendo bastante serio pero con el paso de los minutos Kunde pasó de ser grande a gigante. El camerunés demostró una vez más ser un portento físico y, además, encontrarse en un esplendido estado anímico, lo que sus compañeros sin duda agradecen. Tuvo una buena ocasión desde la frontal del área que no encontró puerta por poco (m.69) en unos últimos minutos en los que Machís también pudo aumentar el marcador, aunque el venezolano no se encontró tan inspirado como en fechas anteriores. Bastaron las dos genialidades de Ramos para colmar de bendiciones a sus fans, como hace habitualmente en redes sociales. En el tramo final del encuentro Oltra decidió sustituirlo y el ex del Borussia Dortmund encontró el aplauso sincero de la grada y de su compañero Joselu, que a pesar de ser 'rival' por un puesto persigue el mismo objetivo: ascender a Primera con el club rojiblanco. Si el equipo granadino sigue siendo así de solido y estando así de comprometido habrá motivos fundados para que la hinchada pueda soñar.