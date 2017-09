Granada CF Dimitrievski, señalado ante España por fingir una agresión El macedonio, con el que el Granada CF se reencontrará en breve, está en el punto de mira por la expulsión de Borja Iglesias en el partido Zaragoza-Nástic SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 27 septiembre 2017, 09:16

En vísperas al partido que le reencontrará con el Granada CF con motivo de la novena jornada de competición en la Segunda división, el meta Stole Dimitrievski se tiene que sentir azorado. Seguramente avergonzado a tenor de una acción de la que fue protagonista en el partido que el Nástic de Tarragona, el equipo en el que milita, disputó este pasado domingo en el estadio de La Romareda ante el Real Zaragoza (1-1). Y todo, porque el macedonio fingió una agresión en el minuto 44 que supuso la expulsión por doble amonestación del atacante maño Borja Iglesias. Pero con tan mala suerte que la secuencia del córner en la que ocurrió todo fue recogida perfectamente por las cámaras de televisión y ha generado un gran clamor en su contra al detectarse que le echó mucho teatro lanzándose al suelo por un contacto que sí que existió, pero que fue muy leve.

Al punto de que el cancerbero ha sido delatado por sus propios compañeros. El capitán del Nástic Jorge Molina fue testigo excepcional de lo sucedido en el barullo del área pequeña durante la jugada clave porque debía cuidar de los movimientos de Borja Iglesias. Y fue muy claro al describir la jugada: “Yo estoy marcando a Borja y él, no sé por qué, me da con el culo hacia atrás para intentar despegarse de mí. Hay un contacto con ‘Dimi’ y el árbitro ve cómo le pone el codo, pero la verdad es que no es un golpe, no fue nada, fue como tocarlo con el codo”, aclara el central del Nástic.

En declaraciones también en Tarragona Radio Molina admitió que la decisión fue excesiva y contribuyó de modo esencial en el desarrollo del partido: “El árbitro no sabe con qué intensidad le ha podido dar y al final, bueno, Dimi cae. Con una amarilla no se puede hacer eso (en referencia a mostrar una segunda cartulina y expulsar a Borja). Si el árbitro considera que te ha de expulsar, pues mira… nos benefició. Creo que con once también fuimos superiores al Zaragoza, pero esta acción fue clave, muy, muy influyente en el partido”, recalcó el capitán tarraconense.