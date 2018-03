Granada CF Dimitrievski, "encantado de regresar" tras la pifia Ramón L. Pérez El guardameta macedonio del Nástic de Tarragona se muestra feliz de poder jugar el sábado en el Nuevo Los Cármenes, donde vivió un desafortunado estreno en Primera SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 9 marzo 2018, 07:34

Uno de los atractivos del partido que tendrá lugar este próximo sábado en el estadio Nuevo Los Cármenes va a residir en el regreso del meta macedonio Stole Dimitrievski, quien es un viejo conocido de la afición nazarí por haber defendido los colores rojiblancos de 2013 a 2017 y ahora milita en el Nástic de Tarragona.

Y lo cierto es que el internacional absoluto se muestra encantado. “Está muy bien volver allí, a ese estadio, y me da igual hacerlo como rival porque me encanta regresar. Me gusta jugar en ese campo, disfrutar del ambiente, del club y volver a ver a antiguos compañeros”, manifestó en el diario AS sin reparar en que una jugada desgraciada, una verdadera pifia, aún se mantiene en la memoria colectiva granadina.

Después de haberse consagrado como arquero de verdadera garantías en el filial, Dimitrievski tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo granadinista el 23 de agosto de 2014, a cuenta de la primera jornada del campeonato en la Primera División de la temporada 2014/15. Frente al Deportivo de La Coruña fue titular en el recinto del Zaidín por una sanción que inhabilitó Roberto Fernández y las molestias físicas que condujeron a Oier al banquillo. Y quizás le pudo la presión o estuvo especialmente desafortunado en un momento concreto. Porque es que en el minuto 20 'Dimi' pecó de manos blandas en un disparo perdido de Cavaleiro, cerca de su área pequeña, que acabó en gol. En un churro de tanto a tenor de lo que dio de sí la secuencia aciaga. Eso sí, por fortuna para sus intereses, y también para los del propio Granada CF, los gallegos se acabaron marchando de vacío gracias a los posteriores tantos de Rochina (minuto 54) y Babin (71).

No obstante, y a pesar del excelente rendimiento que siguió dando en el segundo equipo rojiblanco, Dimitrievski ya no volvió a levantar cabeza en la plantilla granadinista profesional. De hecho, no volvió a actuar (ni como titular ni como relevo) y tras el paso del tiempo acabó haciendo las maletas.