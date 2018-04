Granada CF «Cuando me dijeron que iba a jugar allí empecé a seguir al Granada» Cucho Hernández, en el partido entre el Granada y el Huesca en Los Cármenes / Alfredo Aguilar Cucho Hernández, que finalmente no vistió de rojiblanco, está siendo una de las sensaciones en Segunda división con el Huesca CAMILO ÁLVAREZ Granada Viernes, 27 abril 2018, 02:00

Cuando a Juan Camilo Hernández, Cucho, (Pereira, Colombia, 1999) le dijeron que iba a jugar en el Granada de España comenzó a informarse sobre su primer destino en Europa. Lo iba a hacer de la mano de Gino Pozzo. La venta del club por parte del empresario italiano y la ruptura definitiva con los actuales gestores rompieron el vínculo. Pasó a formar parte de la nómina del Watford, bajo control de Pozzo, que lo cedió al Huesca, donde se está saliendo.

–¿Cómo afrontan el partido ante el Granada?

–Es un partido importantísimo, otra final más, como las seis que nos quedan. A pesar de que el Granada está en un bache, tiene jugadores de mucho talento y será un partido muy complicado. Obviamente, nosotros vamos a salir a por la victoria porque ese es siempre nuestro objetivo.

–En la primera vuelta el equipo rojiblanco venció, pero ahora parece menos fiero que entonces.

–El peligro lo sigue teniendo, cuando se acerca el final hay muchos equipos que se están jugando muchas cosas. Se te complican más los partidos. Pero el Granada sigue siendo un gran equipo, hay que tener mucho cuidado con ellos. Nosotros, a realizar nuestro fútbol. A demostrar por qué estamos arriba luchando por el ascenso directo y esperamos conseguir la victoria.

–Durante gran parte de la temporada el Huesca parecía inalcanzable, sin embargo ha perdido algo de fuerza.

–Tuvimos una racha muy positiva pero perdimos esos puntos que llevábamos de ventaja. Esta Liga es así, muy complicada, pero seguimos ahí, peleando por el objetivo. Llevamos seis de seis (puntos) en los dos últimos partidos.

–Cucho Hernández, Melero y el 'Chimy Ávila' ya no son unos desconocidos en la categoría.

–Lo llevamos con mucho orgullo. Batimos el récord de puntuación del Huesca en Segunda. Es un detalle que nos hace sentir orgullosos. Tanto nosotros tres como el resto de la plantilla estamos muy comprometidos con esto y eso se está viendo en la cancha. No nos han regalado nada. Pero no queremos quedarnos aquí, sino lograr algo más grande.

–¿Cómo está viviendo su primera experiencia en Europa?

–Al principio es complicado, obviamente, sobre todo fuera de la cancha. Las costumbres son muy distintas. En el juego me he adaptado muy rápido y estoy pudiendo demostrar lo que soy. Lastimosamente he tenido algunas lesiones, pero ya estoy recuperado para dar lo mejor de mí.

–¿Se vio jugando en el Granada?

–Claro que sí. Primero se hizo el fichaje por el Granada. Cuando hubo cambio de dueño mi ficha pasó al Watford y se tomó la mejor opción, que era Huesca, que puso mucho interés.

–¿Le hubiera gustado vestir de rojiblanco?

–Cómo no. Cuando me dijeron que iba a jugar allí empecé a seguir al Granada desde Colombia, pero la así es la vida. Ahora me tengo que enfrentar a ellos.

–Adrián Ramos intercedió para que pudiera jugar aquí. ¿Cómo sucedió?

–Me lo comentó. Tengo una buena relación con él. Después de todo lo sucedido la intención era estar toda la temporada en Huesca.

–¿Es un espejo en el que mirarse?

–Claro que sí, como jugador y, sobre todo, como persona. Es alguien con una humildad muy grande. Me ha ayudado mucho, me ha dado consejos. Como jugador ha hecho muchas cosas. Ha sido internacional y evidentemente es un ejemplo muy grande.

–El puesto de delantero está de lo más cotizado ahora en la selección de Colombia...

–Ahora más con el Mundial. El jugador colombiano, especialmente los delanteros, están dando mucho renombre en Europa. Estoy contento de que los que estamos aquí le podamos abrir la puerta a todos los jugadores de allá que tienen este sueño de jugar en Europa.

–¿Cuál es su techo?

–El objetivo más grande para mí siempre será estar en la selección absoluta. Espero lograrlo muy pronto. También me gustaría poder estar algún día en un club de mucho nombre y grande en Europa.