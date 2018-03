Difícil papeleta para el Granada Femenino

Hoy domingo el Granada de Valverde asume un más que complicado reto, recibe al Extremadura UD, cuarto clasificado en el Estadio de la Juventud, a las 12 de la mañana, para la disputa de la vigésimo segunda jornada de la segunda división nacional de fútbol femenino.

El equipo nazarí es consciente de que se dejó media liga en Almendralejo, cuando perdió el liderato, que sólo le duró siete días, sufriendo una derrota durísima, después de llevar casi dos años sin cerrar un partido sin puntuar. Recordemos que en el minuto 83 las rojiblancas vencían por un tanto a tres, y que el partido finalizó cuatro a tres, en un final loco que se convirtió en una auténtica sangría para el Granada CF, y que fue la gran piedra en el camino de las Nazaríes para haberse hecho esta temporada con el cetro de la victoria final.

El partido se presenta muy complicado a priori, y desde luego, la mínima esperanza que aún queda de poder ganar la liga, pasa por vencer, ya que sí no fuera así, y las malagueñas por su parte sí vencieran, en esta misma jornada y a falta de tres, podrían proclamarse campeonas de liga. Así que el partido se prevé más que interesante, y desde el club se hace un llamamiento para acompañar a sus féminas, que pese a todo, recordemos que están volviendo a hacer una temporada magnífica.

Por su parte el Málaga, recibe al Cáceres, quinto clasificado, y una de las últimas esperanzas rojiblancas para seguir soñando, aunque recordemos que están separados por tres puntos, pero además el equipo costasoleño tiene ganado el average particular, por lo que son necesarios dos tropiezos, cuestión obviamente harto difícil. No obstante en las filas granadinistas no existe el desánimo y se siguen agarrando a la última esperanza, repitiéndose así mismas que difícil no es imposible, aunque es cierto que cada jornada el objetivo se ve más y más lejano.