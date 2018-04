Diego Martínez quiere trasladar su vuelta a Granada al plano psicológico Tras perder ante el Tenerife, el técnico del Osasuna señaló que “hay que levantarse, ser fuertes mentalmente y resistir” SERGIO YEPES Martes, 3 abril 2018, 09:30

El técnico del Club Atlético Osasuna, el pontevedrés Diego Martínez, quiere plantear batalla en lo que será su vuelta a Granada, donde es de sobra conocido por haber dirigido al juvenil del Imperio de Albolote, al Motril CF y al Arenas de Armilla. Y todo, porque a cuenta del encuentro que el sábado será correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de competición quiere que quede muy atrás la derrota padecida este domingo frente al CD Tenerife.

"Esperábamos ganar. Sabiendo que teníamos en frente un buen rival, pero esperábamos ganar. El equipo lo ha intentado hasta el final y no se ha rendido. Esperábamos más claridad en los últimos metros pero no ha podido ser y ahora hay que levantarse y pensar en el siguiente partido que es el del Granada. Hay que ser muy fuertes mentalmente y resistir", dijo este que desde la grada será evaluado con lupa precisamente por sus orígenes.

Al respecto del choque ante los insulares, Diego Martínez también refirió: "Estamos muy dolidos, ha sido un palo muy duro. Creo que en la primera parte hemos hecho una buena primera media hora hasta que el partido se ha enfriado con el cambio forzado de Rober. Hasta ese momento el equipo había estado suelto con el balón, con confianza y creo que merecimos hacer gol. Después, en la segunda parte, es verdad que ellos tienen alguna ocasión antes del gol y después, tras el gol, nos ha costado. Hemos remado mucho a contracorriente y ha sido un duro golpe anímicamente. Hemos estado precipitados y hemos tenido muchos errores no forzados. Nos ha faltado continuidad. El equipo lo intentó, no pudo ser y nos vamos muy dolidos porque creo que hemos hecho méritos para no perder el partido".