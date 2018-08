GRANADA CF Diego Martínez: «Lo que más me ha gustado es que el equipo ha intentado jugar» El técnico del Granada se muestra satisfecho porque considera que «seguimos progresando» A. NAVARRO GRANADA Miércoles, 1 agosto 2018, 23:07

El entrenador del Granada, Diego Martínez, declaró a la finalización del encuentro que su equipo disputó ante el Getafe que desde el cuerpo técnico «estamos contentos con el trabajo, con el ritmo que hemos llevado y más allá del resultado lo que queremos es que el equipo afiance conceptos que ensayamos. Hoy hemos intentado ser muy competitivos en los duelos ante un equipo de Primera división con jugadores de gran calidad. Colectivamente seguimos progresando y lo que más me ha gustado es que el equipo ha intentado jugar. Es verdad que esas pérdidas han podido originar ocasiones de ellos, pero el equipo ha intentado jugar, crear peligro por dentro y es una pena que algunas de esas acciones no se remataran o no entraran. Estoy contento».

A pesar de que en la segunda parte el Getafe ha tenido más ocasiones, Martínez recalca que «en ocasiones hemos estado empatados en el global del partido y no he visto tanta diferencia. Sí he visto en cuanto a ritmo o a precisión, pero realmente creo que las ocasiones han estado muy repartidas para los dos equipos, que para ser un partido de pretemporada ha sido bastante intenso y que mi equipo siempre que ha tenido el balón ha intentado hacer daño».