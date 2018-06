Granada CF Diego Martínez, a la espera de rescindir Imagen de archivo de Diego Martínez en Los Cármenes, en un Motril-Granada Atlético. / J. A. S. En el contrato se contemplaba el pago del 50% del siguiente curso en caso de que Osasuna no entrara en 'play off', como ha sucedido CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Martes, 12 junio 2018, 01:35

Diego Martínez no es todavía entrenador del Granada porque no ha conseguido rescindir su contrato con el Osasuna. El club decidió romper el acuerdo con el gallego, que tenía firmada otra temporada, por lo que debe pagarle un finiquito. En el contrato se contemplaba el pago del 50% del siguiente curso en caso de que Osasuna no entrara en 'play off', como ha sucedido. Falta por alcanzar un acuerdo con el entrenador y con sus ayudantes para queden libres.