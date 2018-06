GRANADA CF Diego Martínez: «Hay decisiones que se toman con el instinto y con el corazón» RAMÓN L. PÉREZ El nuevo entrenador del Granada quiere construir un equipo basado en tres pilares: humildad, ilusión y competitividad ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 19 junio 2018, 12:41

Diego Martínez fue presentado como nuevo entrenador del Granada en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el asesor del presidente Kagning Wang y por el gerente Fran Sánchez, que quiso «agradecer su predisposición y su ilusión por este proyecto».

Estas fueron las palabras del nuevo técnico:

-PRESENTACIÓN: «Gracias a John Jiang y a Antonio Cordón por la posibilidad de cumplir un sueño. Yo soy un hijo de la Facultad del Deporte. He vivido esos sueños desde abajo y el poder pertenecer al Granada CF es una ilusión tremenda. Hay decisiones que se toman desde el análisis profundo y otras con el instinto y con el corazón. Ésta es una de ellas».

-OBJETIVO: «Lo primero que me han transmitido es unidad, ilusión y competitividad. Lo que queremos todos es empezar un nuevo proyecto, olvidar lo que ha sucedido en los últimos años, regenerarnos, pensar en positivo y todo ello basado en tres pilares: humildad -porque esta es una categoría de igualdad máxima y somos uno más en la categoría aunque creemos en nosotros mismos para intentar mejorar-, ilusión para contagiar e ir a nuestro límite y competitividad para intentar dar lo mejor de nosotros mismos. A partir del esfuerzo colectivo suceden cosas muy bonitas y para mí lo más bonito es que el equipo pueda transmitir cosas que nos hagan sentirnos orgullosos de él. Ya la clasificación nos pondrá donde nos merezcamos».

-ESTILO: «Una vez escuché a un entrenador de baloncesto que decía 'si tengo limones hago limonada y si tengo naranjas hago naranjada'. Nuestro estilo dependerá de la plantilla que tengamos. Habrá factores comunes: queremos ser un equipo organizado, que seamos competitivos, hacer daño al rival en ataque, dominar el balón parado y a veces será necesario jugar partidos feos. En resumen, dominar diferentes facetas para ser un equipo competivo».

-EXPERIENCIA EN PAMPLONA: «Ayer cuando entré en la Ciudad Deportiva, que por cierto me pareció impresionante, percibí mucho entusiasmo y que hay gente con ganas de hacer muchas cosas y de hacer mejor a este equipo. Para mí es un privilegio y una ilusión muy grande. La línea del éxito es tan delgada como un partido, un punto o un gol. Si en mi anterior equipo no hubieramos encajado un gol contra el Numancia en el minuto 91 no estaríamos hablando de esto. La Segunda división siempre te enseña cosas. Me siento mucho mejor entrenador que hace un año, con confianza, preparado y con mucha hambre de que entre todos podamos convencer a los jugadores y a la estructura de que se puede construir un equipo competitivo».

-CONFIGURACIÓN DE LA PLANTILLA TRAS PASAR A SER UN PRESUPUESTO MODESTO: «Es importante ser realistas. Nosotros vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible. Saldrán jugadores muy importantes, otros se quedarán, otros se irán sin que nosotros queramos... Y se van a quedar los que se quieran quedar. Los que estén estarán al cien por cien con su cabeza en Granada. Luego vendrá un encaje que se puede decir que será un puzzle. En función de las diferentes circunstancias la dirección deportiva irá conformando una plantilla u otra. Estamos en contacto y con la ilusión de hacer un buen equipo».

-AÑO PASADO: «No queremos pensar en el pasado. Vamos a intentar aprovechar aquello que se hizo bien. Estoy en una etapa de escuchar, de recopilar información, pero me interesa lo que va a suceder de aquí en adelante. Me interesa lo que vayamos desarrollando de aquí al futuro en la que todos los jugadores intenten ser mejores de julio a julio. Que los jugadores sean mejores día a día. Como dijo el presidente vamos a ir paso a paso».

-EQUIPO DE TRABAJO: «Está bastante perfilado, pero no queremos hacerlo oficial aún. Habrá personas que ya trabajaban en el club y otras que vamos a incorporar y que ya han trabajado conmigo».

-¿HABÍAS PENSADO EN ENTRENAR AL GRANADA?: «Nunca me había planteado entrenar a un equipo concreto. Sí que me he planteado ser el mejor. Cuando estaba en Albolote, en Armilla o en Motril el querer ser mejor cada día me ha permitido ir afrontando retos, que confien en mí para cumplir objetivos y a veces superar las expectativas... Entonces entrenar al Granada no me lo planteé directamente, pero es como un cuento. Vi las fases de ascenso contra el Guadalajara, contra el Alcorcón o contra el Elche como un aficionado más y desde luego es un orgullo para mí».

-CUANDO QUIERE TENER LA PLANTILLA: «A los entrenadores nos gustaría tenerla mañana y la dirección deportiva siempre te dice que tienes que esperar para que lleguen las oportunidades. Tenemos que adaptarnos al timing, formar este puzzle entre todos. Tenemos claro lo que tenemos, debemos tener paciencia y lo más importante en estos casos es que acertemos en el perfil personal y profesional».

-JUGADORES: «Con la directiva hay una buena comunicación y sabemos lo que podemos y no podemos tener. Nosotros vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible, pero no haré peticiones concretas. Sabemos el perfil de jugadores que queremos, pero de pedir nombres concretos no es el caso».

-PRETEMPORADA: «Empezaremos entre el 10 y el 12 de julio. Tendremos que hacer las pruebas médicas, pero en esa semana. Estamos analizando diferentes propuestas para hacer la pretemporada en otro sitio pero que se adapte al presupuesto económico que tiene el club».

-CONECTAR CON LA GRADA: «Hay que olvidarse del año anterior, regenerarse y pensar en lo que viene por delante. Cuando vayamos construyendo cosas conseguiremos el cariño de la gente. No quiero hablar mucho de mi último equipo. En Pamplona nosotros más allá del resultado dejamos una manera de hacer las cosas y cuando él (el presidente de Osasuna) dijo que 'no había conexión con la grada' pues es normal cuando eres el segundo mejor visitante y en casa no consigues tan buenos números, pues lógicamente mejorar esos empates que conseguimos habríamos acabado el año de modo distinto. Pero eso es el reflejo de la igualdad que hay en esta categoría».