Granada CF Un mismo destino y 22 rutas diferentes Pedro Sánchez, exjugador del Granada que jugará en el Deportivo La Coruña esta temporada, celebra un gol en Los Cármenes. / RAMÓN L. PÉREZ El Dépor y Las Palmas , recién descendidos, son los grandes animadores del mercado en Segunda | Los coruñeses han fichado jugadores caros, la UD tiene al punta Rubén Castro y Ortuño es el refuerzo estrella del Albacete ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 26 julio 2018, 00:53

Todo adquiere una mayor importancia cuando los equipos de Segunda división conocen su calendario de Liga. El primer reto, el primer examen, la primera oportunidad de sumar tres puntos, se empieza a ver a la vuelta de la esquina y los avances propios y los del equipo rival empiezan a mirarse con lupa. Mientras todo eso sucede el mercado no se detiene, aunque cada uno de los 22 participantes de la categoría de plata tiene su propia idiosincracia a la hora de configurar un equipo lo más competitivo posible.

Por historia y por ser uno de los recién descendidos, el Deportivo de La Coruña parte como claro favorito al ascenso esta temporada en la categoría que el ex granadinista Álex Bergantiños, actual jugador del club coruñés, ha definido como «la más igualada del mundo». La ayuda recibida por LaLiga y el apoyo de su masa social hace que la entidad coruñesa sea de las más poderosas a nivel económico y los de Natxo González han firmado a jugadores con experiencia en la categoría como Quique González (Osasuna) y Pedro Sánchez (Granada), además de dos porteros que todo apunta a que son de garantías -Dani Giménez (del Betis) y Ortola (del Barça)- y por si eso fuera poco han logrado la cesión del central del Manchester City Pablo Marí, que la pasada campaña jugó en la Primera holandesa. Cristian Santos (Alavés), Dubarbier (Estudiantes), Rolán (Burdeos) y la vuelta de Bergantiños (Sporting) completan la lista de altas de un equipo que se ha tenido que deshacer de jugadores tan caros como Lucas Pérez o Florin Andone.

Precisamente en ataque se ha movido de manera ágil la UD Las Palmas. El equipo canario se ha reforzado con un punta más que contrastado en España, Rubén Castro, que en su presentación prometió que aún le quedan «dos temporadas» de buen fútbol en sus botas. Si cumple su palabra puede ser un jugador diferencial. Junto al ex del Betis intentarán jugar dos delanteros que no formaron parte del conjunto amarillo la pasada campaña: Sergio Araujo (regresa de jugar cedido en el AEK de Atenas) y Rafa Mir (cedido por el Wolverhampton).

El Osasuna puede ser de los 'ricos' si ingresa casi 7 millones de euros en concepto de traspasos

Además, Manolo Jiménez tiene a prueba a ocho canteranos que se ha llevado a completar un stage en Inglaterra y va a poder contar este año con los metas Raúl Fernández (firmado por tres temporadas) y Nauzet (APOEL), con los defensores Juan Cala (HN Jianye), Deivid (Real Valladolid), Mauricio Lemos (Celta) y Mantovani (Leganés) así como con el mediocampista Fidel, traspasado por el Almería. Por el contrario, el defensor canario David Simón se ha desvinculado de la UD en las últimas horas y varios medios apuntan que su destino será el Dépor, que aún no lo ha confirmado.

En el otro equipo recién descendido, el Málaga, el ritmo de incorporaciones ha sido menor, entre otras cosas porque también fue el último en cambiar de técnico (llegó Muñiz tras saberse que José González no continuaría). No obstante, los malaguistas también han atraído a varios futbolistas contrastados y es imposible no incluirlos entre los favoritos al ascenso en una categoría en la que no militaban desde el año 2008.

Munir y Boulahoroud

Munir, portero internacional con Marruecos, será uno de los encargados de defender la portería malaguista, para la que también ha sonado el ex rojiblanco Stole Dimitrievski. También marroquí es el mediocampista Boulahoroud, una apuesta algo más arriesgada porque no tiene experiencia en Europa, pero uno de los jugadores más destacados de su anterior equipo (el FUS de Rabat). El extremo Renato Santos (Boavista) se ha incorporado al club malaguista previo pago de 700.000 euros al equipo portugués.

La plantilla de la entidad malagueña era de las más largas y costosas de Segunda, así que es de esperar que los blanquiazules busquen algún refuerzo de garantías más siempre que completen con éxito la operación salida, siendo Keko el último futbolista en hacer las maletas para enrolarse en el Valladolid, de Primera división.

Cádiz, Oviedo, Sporting o Zaragoza buscan delanteros que tengan un precio 'razonable'

Sin ser recién descendido un club que puede tener mucho poderío económico para intentar firmar buenos jugadores en este último mes de mercado es el Atlético Osasuna. Según publica Diario de Navarra el equipo rojillo va a ingresar 6,8 millones de euros por las ventas de Quique González, Lucas Torró, Merino, Álex y Jaime. Los dos primeros ya están vendidos por unas cantidades ligeramente inferiores a los dos millones de euros cada uno. Esto ha posibilitado que el club pamplonica haya incorporado al portero Rubén Martínez (Deportivo), al defensa Nacho Vidal (procedente del Valencia) y a los mediocampistas Imanol García (Villarreal) e Íñigo Pérez (Numancia). Además, ha promocionado al jugador del filial Perea (centrocampista) y ayer mismo anunció la contratación del delantero Brandon, cedido por el Rennes y con opción de compra.

En una situación similar a la del Granada, con el deseo latente de regresar a la élite pero con presupuestos más ajustados que los equipos citados, hay un buen número de clubes que buscan su particular camino hacia la gloria. El Tenerife ha conseguido la cesión del extremo colombiano Joao Rodríguez, que tiene 22 años y pertenece al Chelsea. Sus otras dos incorporaciones han sido menos llamativas: Chilunda (Azam) y Undabarrena (Athletic).

Agra, al Cádiz

Al Cádiz ha sido cedido el ex rojiblanco Salvador Agra (pertenece al Benfica) y el punta Aketxe (del Toronto). En propiedad el conjunto gaditano ha adquirido a Matos y Carmona (del Sevilla Atlético), a Azamoum (Troyes) y al punta Mario Barco (Lugo). Suena Javi Guerra como posible sustituto de Barral, que no seguirá. Otro equipo andaluz que quiere estar más cerca de la zona alta que de la baja es el Almería, que es de los conjuntos que más están confiando en la juventud. Futbolistas como Adri Montoro (Sporting B), Luis Rioja (Marbella) o Juan Fernández (defensa cedido por el Villarreal B) intentarán ganarse el puesto en la división de plata.

A algo más que a pelear por la salvación es a lo que aspira el Albacete, que ha dado un golpe sobre la mesa con el fichaje de Alfredo Ortuño, delantero del agrado de prácticamente todos los equipos de la categoría. Además del codiciado punta murciano, el 'Alba' ha conseguido las cesiones de dos futbolistas del Real Madrid (Febas y Tejero) y de una de las promesas del fútbol uruguayo: el lateral Mathías Oliveira, que pertenece al Getafe.

Sergio Álvarez, al Eibar

Otros históricos de la categoría no tienen más remedio que mezclar nombres más contrastados con apuestas de futuro para intentar cuadrar el presupuesto. Es el caso del Oviedo (cuyo fichaje más llamativo es el del ex de la Real Sociedad Carlos Martínez), el Sporting (que recientemente fichó al centrocampista finlandés Robin Lod pero que necesita incorporar más efectivos en ataque, siendo la salida de Sergio Álvarez al Eibar el último movimiento en el conjunto asturiano) o el Real Zaragoza, que ya tiene completa su línea defensiva, que ha fichado al mediapunta nigeriano Igbekeme (procedente del Gil Vicente) y que busca a un punta que haga olvidar a Borja Iglesias, aunque su director deportivo, Lalo Arantegui, fue franco hace varias semanas al afirmar que «incorporaciones va a haber pocas» porque «nuestro límite salarial es bajo».

La inestabilidad institucional está afectando seriamente al Córdoba, que solo ha fichado a su nuevo entrenador (Francisco) mientras que el resto de equipos -entre ellos los cuatro ascendidos- están realizando incorporaciones poco llamativas, confiando enmuchos futbolistas que han dado un buen rendimiento en 2ª B.