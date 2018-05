Granada CF «Es mi deseo que en el último partido tengamos el 1% de opciones de poder conseguir el objetivo» PEPE VILLOSLADA/GCF El entrenador del Granada asegura que le gustaría continuar la temporada próxima, pero que se centra solo en el Sporting y en conseguir una victoria que al menos le deje un mínimo resquicio de esperanza CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Viernes, 25 mayo 2018, 13:38

Repaso de bajas: «Agra, con molestias, Pierre Kunde y Sergio Peña con selecciones y Joselu tenía el dedo del pie un poco fastidiado. Siempre que no puedes contar con todos los jugadores se quitan soluciones pero la plantilla está para esa eventualidades».

Sporting: «Un rival intenso, con ritmo, como lo vienen haciendo en El Molinón. Nosotros también tenemos que serlo, sé que es dificilísimo pero si tenemos mínimas opciones todo pasa por ganar allí. Vamos con todo».

Motivación de la plantilla: «Ellos han estado toda la semana nombrando la palabra ganar. Estamos preparados para todo. Tratamos de que esa ilusión la tengamos todos los días. Para un profesional cada partido es una oportunidad y el mayor ánimo es ganar. Es lo que todo el mundo busca y quiere».

El triunfo ante el Reus ayuda: «La victoria siempre te da un poco más de alegría, podemos buscar esa victoria. Los jugadores están con ánimo, les he visto bastante bien».

Las armas del rival: «Tienen bandas muy poderosas, debemos controlar y ser superiores en esos espacios y cuando tengamos la posesión de balón no perderlo porque ellos son muy buenos en las transiciones. No perder por el centro. Presionan arriba y llegan rápido».

Solo las matemáticas sostienen: «Es mi deseo que en el último partido tengamos el 1% de opciones de poder conseguir el objetivo. Tener esperanzas de poder conseguir lo que queremos. Puede sonar a utopía, pero por qué no. Lo que me gustaría es que el equipo tuviera entidad y carácter y la victoria fuera consecuencia de todo ello».

Rumores de entrenadores: «Nosotros somos profesionales. Estoy muy a gusto en esta ciudad, me he encontrado un entorno fenomenal, una ciudad deportiva de élite, es una golosina para un entrenador. Me gustaría continuar porque es un proyecto interesante, pero vamos a centrarnos en el Sporting y de lo demás ya habrá tiempo de hablar».