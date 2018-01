GRANADA CF El deseo de Jony es retornar a su casa antes que al Granada Imagen de archivo. / EL COMERCIO El Málaga aprieta al jugador para que renuncie a parte de su ficha si quiere volver al Sporting. Si no, tendría que irse con los nazaríes R. LAMELAS GRANADA Miércoles, 10 enero 2018, 01:34

La partida de póker que ha de resolver el futuro deportivo de Jony Rodríguez no se puede alargar mucho más pero, al cierre de esta edición, deja en desventaja al Granada, al menos si el criterio del futbolista prevalece. El asturiano ha comunicado al Málaga que su prioridad es volver a su casa, al Sporting de Gijón, club que sigue sin poner sobre la mesa la cantidad deseada por los blanquiazules para sufragar lo que resta de su ficha hasta final de temporada, periodo por el que saldría cedido. Su salario anual es de 800.000 brutos, por lo que rondaría la mitad. El director deportivo de los de la Costa del Sol, Mario Husillos, le ha trasladado al futbolista que si quiere volver a su tierra ha de darse uno de estos dos supuestos: o el Sporting sube la oferta, muy alejada hasta ahora de la que ha cursado el Granada; o el propio Jony renuncia a parte de su sueldo hasta el verano para compensar lo que no podría ahorrarse el Málaga. Aquí está el punto crítico.

El retorno de Jony se ha transformado en una cuestión capital en tierras asturianas, a pesar de que el Sporting tiene que guardar parte del dinero que tiene de margen en su control financiero para acometer otras operaciones en el mercado de fichajes. La presión sobre Jony es terrible, él tiene la voluntad de regresar a El Molinón pero el Málaga mantiene una postura pragmática. El Granada sí es capaz de poner sobre la mesa la cantidad que espera y encima permitiría que Jony estuviera bajo control. Husillos suele ver fútbol de Segunda división y uno de sus estadios habituales es el Nuevo Los Cármenes.

«No se cierra puertas»

Jony está representado por la agencia You First Sports, que dirige Álvaro Torres. Este mantiene abierta la duda sobre el destino del futbolista, aunque insiste en que Jony «no se cierra ninguna puerta». You First Sports tiene bajo su red a cinco futbolistas nazaríes. Son Javi Varas, Chico Flores, Álex Martínez, Alberto Martín y Darwin Machís. Es un negociador habitual con la dirección del Granada, aunque esto no tiene por qué propiciar un trato favorable. La decisión del jugador es importante y Jony, parece lógico desde un principio, está inclinado por el Sporting. Ahora tendrá que demostrar si es capaz del sacrificio de renunciar a parte de su salario o si consigue que los asturianos se gasten algo más. Si no, irá al Granada.

Si Jony no recala, los nazaríes tendrán que activar otro plan. Entre estas posibilidades no estaría Fidel en principio. El club, al parecer, preguntó por la situación del futbolista del Almería en su día, dentro de las consultas previas al mercado, pero sin presentar nada en firme. Tampoco entraría Puertas en una gestión hacia el Mediterráneo a día de hoy. Más allá del criterio de Oltra, la cúpula sigue contando con él.