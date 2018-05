Una delantera sin mecha para competir en Segunda

Rey Manaj se va con Albania y no volverá a jugar con los nazaríes

Rey Manaj no volverá a jugar con la camiseta del Granada esta temporada. El futbolista, de 21 años, ha sido convocado por la selección absoluta de Albania para dos partidos amistosos y se marchará concentrado el próximo viernes 25. No estará entre las opciones hábiles para Portugal de cara al partido ante el Sporting de Gijón en El Molinón ni tampoco ante el Cádiz en Los Cármenes. Su combinado se enfrenta a Ucrania el día 29 y a Suiza el 3 de junio. Manaj se irá de la ciudad habiendo marcado un solo gol y con apenas tres titularidades a la espalda, en las que no anotó. Además de aquellos en los que fue de la partida, participó en otros 16 encuentros.