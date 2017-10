Declaraciones «Dejamos mucho que desear, hay que ver la razón» El técnico del Oviedo se marcó una rajada tras el partido en contra de su equipo SERGIO YEPES Domingo, 15 octubre 2017, 09:28

El técnico exrojiblanco, ahora al frente del Real Oviedo, Juan Antonio Albacete Anquela, se mostró muy autocrítico, y no echó balones fuera, cuando se trató de enjuiciar el partido. «Hoy hemos dejado mucho que desear. Ni defender ni atacar. Hay que ver la razón. Aquí hay que correr del primer minuto al último», dijo el jienense para seguir mostrándose muy ácido. «Es la peor actuación de la temporada. Otros días algo hacíamos bien. Esta vez no. A pesar de todo en la primera parte no pasamos problemas. Me quejo de que podíamos haber hecho algo más, porque tuvimos el balón y controlamos en alguna fase, pero nada más salir te meten el segundo y arriesgas y era un vendaval. Hay que estar tranquilos y comentarlo donde hay que comentarlo», agregó siendo consciente de que era necesario un punto de frialdad en el seno del oviedismo. «Me tengo que tranquilizar y pensar que no conduce a nada empezar a decir cosas que luego te puedes arrepentir», concluyó Anquela.