Granada CF | Rueda de prensa "Es una decisión que no me termino de creer" PEPE VILLOSLADA / GCF Oltra se emociona en su despedida del Granada, en la que se muestra convencido de que el equipo cumplirá el objetivo incluso sin él RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 20 marzo 2018, 15:05

José Luis Oltra, entrenador del Granada, se despidió ayer tras su cese como entrenador del Granada en una emocionada rueda de prensa, en la que estuvieron presentes varios miembros de la plantilla: Agra, Machís, Varas, Montoro, Joselu, Víctor Díaz, Chico Flores, Pedro, Saunier y Álex Martínez (Ramos se acercó a saludarle tras salir del gimnasio en el que sigue con su recuperación). También asistieron al acto los miembros de la dirección y varios empleados del club.

PRIMERA INTERVENCIÓN: “Es un momento para mí duro y difícil, de despedirme. Como siempre que he salido hablo desde el corazón. No quiero olvidarme de ciertas cosas. Si me emociono, para mí es inevitable. Es complicado explicar ciertas cosas. Dos palabras que resumen todo: sorpresa y gratitud. Sorpresa porque es una decisión que no me termino de creer, que no me esperaba, por la clasificación del equipo, que está quinto, en el objetivo marcado. A pesar de las últimas tres derrotas, el equipo está vivo y compitiendo bien”.

CONVENCIMIENTO: “Llegamos al tramo decisivo y sobre todo lo hacemos con los profesionales convencidos, plantilla y cuerpo técnico, seguros del trabajo que se etstá haciendo. Se va a conseguir el objetivo del club. He dado todo mi esfuerzo, energía, pasión y profesionalidad. He asumido la identidad del club como la mía propia, con aciertos y errores. Siempre en toda decisión he buscado el bien de la entidad. Insistir en que estaba fuerte para seguir, convencido. Tengo confianza en la plantilla y por supuesto en el trabajo que estábamos haciendo. Aunque evidentemente respeto y acato la decisión, francamente creo que no la merezco, es mi realidad y pensamiento”.

AGRADECIMIENTOS: “Como es una despedida es momento de dar las gracias, a todo el mundo. A la plantilla. Ver aquí a ellos... Cuando los he visto fuera se me ha tambaleado todo para verme. Solo puedo darles las gracias. Un grupo extraordinario, comprometido, profesional, implicado y aplicado. Tiene todo para lograr ese objetivo. Grupo al que no le reprocho nada y le agradezco su comportamiento y profesionalidad. Me siento orgulloso de haber sido entrenador de esta plantilla”.

“Gracias a los técnicos, por su ayuda y trabajo. A todos los del primer equipo, que me han ayudado, gente preparada y formada. También a los del filial que ahora pasan al primer equipo. Suerte. También a los de las escuelas. Gracias a los empleados, a la gente que está más cerca de mí. Médicos, comunicación, delegado (Lucena), los utilleros, por los jardineros, cocineros... Por toda la gente... Seguridad, informáticos, mantenimiento, Pedro en recepción, Mari en la limpieza... Gente bondadosa que nos han ayudado, que nos respaldan. También a la gente del club. No quiero olvidarme de la afición, su calor y trato. Su comprensión. Es un ejemplo de pasión y sentimiento y ojalá siga apoyando y luego festejando lo que creo que habríamos logrado y que se logrará. También al consejo y a los directivos, y a los medios por su respeto. Creo que he correspondido. Daros las gracias”.

RECORDATORIO: “Voy a intentar no aparecer más, con entrevistas fuera de esta rueda de prensa. Los protagonistas son otros desde ahora. Me llevo muchas cosas del Granada y de Granada. Amigos, el calor de la ciudad, el haber entrenador a este equipo, sentir estos colores... Me voy siendo del Granada y con un mensaje de tranquilidad y confianza a los jugadores. Ánimo y deseo de suerte para Pedro (Morilla) en el primer equipo. Deseo lo mejor”.

ERRORES EN LAS DECISIONES: “Sin ninguna duda. El que toma decisiones se equivoca. Las decisiones se toman a priori, pero se cuestionan a posteriori. Cuando las tomé estaba convencido, a conciencia, con aciertos y errores. Pensando siempre en el bien del equipo. Tengo la conciencia tranquila. Veo al equipo vivo, jugando bien, con tres derrotas, que analizadas (siendo una historia cada una), creo que han sido injustas. En otros momentos hemos salido de situaciones así. Viene un calendario más factible. Estábamos seguros del objetivo. Este es el fútbol y tengo que asumirlo y respetarlo”.

EXPLICACIÓN DE LA DIRECTIVA: “La explicación no la ha habido. Ha sido una comunicación. Cambiar la situación. Pregunto, por mi sorpresa, si hay posibilidad de cambiar pero la decisión estaba tomada. No se ha consultado con jugadores o capitanes, no tengo constancia. Se ha tomado la decisión porque entienden que es lo mejor. Creo que no me lo merezco. Habrá gente que piense que demasiado se ha aguantado. Se han recortado ocho puntos en otras jornadas. Se puede lograr el objetivo por el camino largo, como la última vez el Granada, y no pasa nada. Que pregunten al Getafe. Veo al equipo convencido. Veo a la gente con la actitud necesaria. Creo que nosotros también se habría logrado”.

MEJORES RECUERDOS: “Entrenar a esta plantilla. El propio club. Tiene buena estructura. Me sabe mal no haberlo culminado. El cariño de la gente. El recuerdo de entrenar al Granada. Y los profesionales”.

RESPALDO DE LA PLANTILLA: “No esperaba ver a los jugadores aquí... En otras despedidas lo que la gente valora es mi forma de ser. Por eso creo que hay mucha gente aquí. Quizás mañana o pasado, cuando no pueda venir a trabajar, quedará la persona. Es lo que me llevo de los sitios. En Córdoba fue igual. Tenía a la plantilla y empleados”.

AHORA QUÉ: “Mi prioridad ahora es mi familia. Por mí saldría del entorno por limpiar la mente. Los míos están en el colegio, juegan en el Granada, seguiré viendo sus partidos e iré como siempre a recogerles. Seguiré con la formación personal y ver fútbol. No soy de ir a los campos, parece que es como dejarte ver. Está la televisión. Veré las categorías en las que creo que puedo entrenar. Disfrutaré de la familia aquí en Granada, hasta el 30 de junio”.