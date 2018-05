Granada CF Décimo y sin opciones reales pese a las matemáticas ANTONIO L. JUÁREZ El Granada se queda como estaba, en tierra de nadie y sin más aliciente que no seguir haciendo el ridículo CAMILO ÁLVAREZ Granada Domingo, 13 mayo 2018, 22:35

Portugal aseguró en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Rayo la semana pasada que mientras hubiera opciones seguirán peleando. Su mensaje, visto el partido realizado por el Granada en Almería, no ha calado. Otro tropiezo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que deja a los rojiblancos en el décimo puesto, el mismo en el que comenzó la jornada, a seis puntos de la zona de 'play off'. Quedan nueve por disputar pero ya ha quedado suficientemente claro que esta plantilla no tiene ninguna intención de pelear mientras las matemáticas le alienten, así que los partidos ante Reus, Sporting y Cádiz serán otros tres ejercicios de impotencia antes de marcharse de vacaciones tras otra tremenda decepción de temporada.