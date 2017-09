GRANADA CF | VESTUARIOS Luis Carrión: «Debemos entender que no podemos regalarlo todo» A juicio del técnico del Córdoba, el resultado final no sólo se debió a los méritos contraídos por el Granada IDEAL POBLACION Domingo, 24 septiembre 2017, 01:29

En rueda de prensa, el técnico del Córdoba, el barcelonés Luis Carrión, se mostró afligido. Y todo porque a su juicio el resultado final no sólo se debió a los méritos contraídos por el Granada. «Tenemos que entender que no podemos regalarlo todo. No somos contundentes. No somos capaces de finalizar acciones ofensivas en superioridad. Tenemos que dar un paso más en intensidad y agresividad», se lamentó el estratega, quien consideró clave en el desarrollo del duelo «el 2-0» obtenido por Machís ya que «nos ha hecho daño». Finalmente, Carrión optó por acabar su discurso con un mensaje constructivo. «Hay que analizar para mejorar. Debemos levantar la cabeza».