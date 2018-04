GRANADA CF Darwin Machís regresa al estadio en el que se hizo grande en Segunda División Seis de sus compañeros en su etapa como jugador oscense aún defienden los intereses de la SD Huesca ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 25 abril 2018, 21:30

La afición del Granada tiene depositadas en Darwin Machís buena parte de sus esperanzas para que este curso no acabe siendo un fracaso en el historial del club granadino, aunque la hinchada rojiblanca no es la única que la guarda gran estima y consideración al punta nacido en la localidad venezolana de Tucupita. En el Huesca Machís consiguió hacerse un nombre en Segunda División tras pasar con más pena que gloria por el primer equipo rojiblanco (en Primera División), por el Vitoria de Guimaraes portugués y por el Hércules de Alicante. El delantero venezolano había ofrecido un nivel óptimo en Segunda B con el filial rojiblanco (temporada 2014/15), pero necesitaba mayor estabilidad en las alineaciones de cualquier equipo de la Liga de Fútbol Profesional para que su carrera no se quedase estancada en la categoría de bronce. Esa estabilidad la encontró en la SD Huesca durante la campaña siguiente, la 2015/16, de la mano del técnico que lo hizo debutar en Primera: Juan Antonio Anquela. El ex entrenador rojiblanco vio que el futbolista venezolano le otorgaba la velocidad, la explosividad y los goles que necesitaba en la banda izquierda del ataque azulgrana, consiguiendo con él como una de las principales estrellas del equipo el objetivo deseado de la permanencia en la categoría de plata tras haber ascendido desde Segunda B durante el verano anterior. Machís jugó 38 partidos y marcó nueve goles, que en lo personal le sirvieron para promocionar de nuevo a la máxima categoría -el Granada lo cedió al Leganés sin 'cláusula del miedo'- y para ganarse el cariño de los hinchas del Huesca que cada dos semanas se acercaban al estadio El Alcoraz para arropar a su equipo.

Antiguos aliados

Dos temporadas después, Machís regresa a la que fue su casa y lo hace como un jugador consagrado, internacional con su país y estrella en un Granada que -a pesar de la crisis de resultados que arrastra- no deja de ser uno de los grandes favoritos para dar el salto a la máxima categoría durante esta temporada. En El Alcoraz volverá a verse las caras con seis futbolistas que lo sufrieron en los entrenamientos, pero que se beneficiaron de su calidad sobre el terreno de juego los días de partido: los defensas Carlos David, Íñigo López (compañero suyo también durante su primera etapa como rojiblanco) y Nagore así como los mediocampistas Aguilera, Alexander González y Camacho, un emblema en el club azulgrana que ha jugado más de 300 partidos con la camiseta del Huesca desde su llegada en el año 2008.