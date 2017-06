GRANADA CF Continúa la tensión en las oficinas del club Algunos afectados insisten en el grado de intimidación que se está empleando R. L. Sábado, 24 junio 2017, 05:52

La jornada de ayer no supuso ningún nuevo despido en las oficinas del Granada, si bien el ambiente sigue soliviantado, no sólo por la limpieza emprendida sino por las maneras empleadas. Algunos afectados insisten en el grado de intimidación que se está empleando. Ayer se procedió a la intervención de los discos duros de varios ordenadores. Por otra parte hay que aclarar que uno de los despedidos, José Cordero, no sólo era coordinador de recogepelotas con el 'B' y el juvenil, sino que tenía funciones más diversas, como hacer trámites administrativos para jugadores de fútbol base.