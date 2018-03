Granada CF Hoy se conocerá el verdadero alcance de la lesión de Adrián Ramos Ramos, ayer. / PEPE VILLOSLADA/ GFC El colombiano sufrió ayer un «pinchazo en el aductor de la pierna derecha», según explicaron desde el club C. ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 15 marzo 2018, 02:03

José Luis Oltra podría perder a Adrián Ramos para el partido ante el Oviedo del próximo domingo. Esa es la opción más plausible a la espera de que las pruebas médicas a las que se debe someter hoy para saber el verdadero alcance de las molestias que presenta en el aductor de la pierna derecha. El colombiano, al que las lesiones le persiguen desde que llegó a Granada hace un año y dos meses, se retiró ayer del entrenamiento tras sentir un «pinchazo». Hasta ese momento se había ejercitado con total normalidad, sin embargo, al sentir las molestias, se dirigió al doctor.

Tras hablar con Antonio Fernández, se paró un segundo a charlar con Manolo Salvador, director deportivo del Granada, y Antonio Cordón, coordinador de la gestión deportiva de todos los clubes bajo el dominio de John Jiang. Luego se dirigió a las instalaciones interiores de la ciudad deportiva con el médico del primer equipo. En una primera valoración se habló del pinchazo en el aductor. Se espera que hoy por la mañana se le realicen unas pruebas más exhaustivas que determinen la gravedad de la situación.

Todo apunta a que, al menos, será baja para el partido ante el Oviedo, ya que solo quedan cuatro días para la celebración del mismo. El hecho de tener que someterse a pruebas más concretas hacen pensar en ello. Habrá que comprobar, si se produce este extremo, a cuánto tiempo asciende el periodo de recuperación según la lesión que pueda tener.

El delantero colombiano había conseguido mantener un largo periodo de estabilidad, tras una primera vuelta cargada de problemas, ya fuera por asuntos extraderpotivos o por culpa de sus continuas lesiones. Ha estado catorce partidos consecutivos jugando, nueve de ellos de titular. Durante este tiempo ha conseguido marcar tres goles y demostrar que guarda mucho más fútbol del que había exhibido en Granada hasta ahora. Incluso ha logrado ganarse a ese sector de la afición que no confiaba mucho en su fútbol.

La posible baja de Adrián Ramos abre de nuevo las puertas de la titularidad a Joselu, al que en las últimas jornadas se le ha considerado más un revulsivo que titular, aunque siempre ha contado con minutos y protagonismo.

De vuelta

Unos que caen y otros que regresan. Ángel Montoro está recuperado para la causa en un momento en el que el equipo le necesita. El futbolista valenciano señaló ayer que trabaja «con buenas sensaciones y con ganas de ayudar, me encuentro preparado para jugar». A pesar de que ha estado un mes fuera, y de que no es la primera lesión que sufre esta temporada, Montoro explica que «son gajes del oficio, nos exponemos a las lesiones. No gusta pero llevo muchos años en esto y no me afecta» psicológicamente.

El valenciano admitió que «con la derrota se lleva mucho peor» el trabajo de la semana, pero cree que ante el Nástic «se hicieron cosas bien». Ahora «lo que tenemos que hacer es corregir los errores». Tiene claro que pese a los dos tropiezos consecutivos «aspiramos a todo».

No quiere pensar en cuentas para el ascenso, «hay que pensar en Oviedo únicamente, para qué mirar cuentas a largo plazo que luego pueden no cumplirse». En el Carlos Tartiere se encontrarán a un rival que «también está peleando por objetivos grandes y va a ser un partido bonito. Es un equipo con mucha pegada, no tiene delanteros disponibles pero su gente de banda tiene mucho desborde. Y el ambiente allí es siempre muy bueno, apoyan a su equipo, pero estamos preparados para ir allí a ganar», explicó Montoro.

No se quiso mojar, como es lógico, sobre con quién le gusta más jugar en la medular. «Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, ya sabes cómo comportarte con uno o con otro», dijo. Tampoco sobre si prefiere un rol más creador o defensivo: «Me he encontrado cómodo en cualquiera de las dos posiciones».

En lo que sí se mostró tajante el jugador rojiblanco es al ser preguntado sobre si la del Granada cuenta con la mejor plantilla de Segunda división. «Diría que sí, pero porque tengo fe ciega en mis compañeros». De lo que está seguro es de que «podemos pelear por grandes cosas y al final de la temporada evaluaremos si es la mejor o no».