GRANADA CF Confianza limitada en Salvador Agra El futbolista portugués ha participado en los últimos cinco partidos, pero en ninguno de ellos ha actuado los noventa minutos reglamentarios ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 15 marzo 2018, 01:51

De los dos fichajes que el Granada realizó en el pasado mercado de invierno Salvador Agra está siendo el que mejores sensaciones está dejando y el único que se ha hecho un sitio en el once titular puesto que Hjulsager siempre ha jugado en los minutos finales de los partidos.

No obstante, el extremo luso de momento no acumula estadísticas provechosas -cero goles y cero asistencias- por lo que sus decisiones sobre el campo y la sensación de peligro que genera ante el área rival han sido los motivos que han llevado a que el entrenador del Granada, José Luis Oltra, decida premiarle con la titularidad en detrimento de Pedro Sánchez, aunque la confianza depositada en él no ha durado noventa minutos en ninguno de los cinco partidos en los que ha intervenido.

Y es que Agra, que rindió a buen nivel en las segundas partes de los encuentros ante el Valladolid y ante el Córdoba, lleva tres partidos consecutivos siendo titular y en todos ellos ha sido sustituido. El atacante luso participó en el segundo gol que el conjunto granadino marcó en El Arcángel y tiene buenas cifras de pase (84% de acierto) pero por el momento no ha convencido a su entrenador de que tiene capacidad para aportar cosas en la banda derecha durante los noventa minutos reglamentarios.