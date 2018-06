SEGUNDA DIVISIÓN Comienza la segunda parte del culebrón Ortuño Según apuntan varios medios el ex delantero del Granada está en la agenda de Albacete, Cádiz y Elche A. NAVARRO GRANADA Sábado, 30 junio 2018, 22:39

Si el pasado verano el delantero por el que todos los equipos de Segunda suspiraban era el murciano Alfredo Ortuño, esta pretemporada puede convertirse en la segunda parte del alargado culebrón.

El ex rojiblanco, cuya ficha no pudo ser tramitada a tiempo por el Real Valladolid, acabó marchándose a jugar al Real Salt Lake City de los Estados Unidos, pero allí no está teniendo minutos y ahora son varios los equipos de Segunda que supuestamente se han interesado en sus servicios.

Según informa Radio Marca Elche el jugador sería pretendido por el conjunto ilicitano, que no lo tendría nada fácil si también existe interés por parte del Albacete como han publicado algunos medios castellano-manchegos y del Cádiz, equipo en el que ya jugó y ofreció un gran rendimiento en la temporada 2016/17. El portal El Desmarque publica que el equipo cadista vuelve a pretender contar con él.

Por su parte, el Lugo ha aclarado que actualmente cuenta con 22 futbolistas con contrato para afrontar la próxima temporada (Juan Carlos, Campadabal, Leuko, Bernanrdo, José Carlos, Josete, Luis Ruiz, Kravets, Pita, Seoane, Azeez, Sergio Gil, Campillo, Iriome, Escriche, Cristian Herrera, Cacharrón, Pedro, Hugo Rama, Donoso, Kike y Yelko Pino) mientras que el Elche ha confirmado en las últimas horas la incorporación de los centrocampistas Borja Martínez y Nando Quesada. El primero es un jugador de banda de 24 años que procede del CD Ebro y el segundo es un mediocentro ofensivo de 24 años, canterano del FC Barcelona y procedente del Formentera.