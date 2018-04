Granada CF La columna vertebral de Morilla Puertas es uno de los fijos desde que llegó Morilla / Ramón L. Pérez Javi Varas, Chico Flores, Álex Martínez y Antonio Puertas son los únicos cuatro que han jugado todos los minutos posibles con el sevillano ANTONIO NAVARRO Miércoles, 11 abril 2018, 02:11

Todo entrenador suele tener futbolistas imprescindibles en sus alineaciones y Pedro Morilla, actual técnico al cargo del Granada, no es una excepción. Al preparador hispalense le condicionó mucho su primer 'once' el hecho de tener cuatro bajas importantes en los esquemas de José Luis Oltra, por lo que estuvo forzado a darle protagonismo a jugadores que quizá no lo hubiesen tenido con sus compañeros disponibles como fue el caso de Quini, suplente habitual de Víctor Díaz, o de Hjulsager, que no ha vuelto a tener minutos desde aquel encuentro en el que no demostró grandes cualidades frente al Numancia en el debut de Morilla.

No obstante, cuatro es el número de futbolistas que han tenido la oportunidad de disputar 270 minutos de manera consecutiva, el máximo posible teniendo en cuenta que Morilla lleva al mando del primer equipo desde hace tres jornadas.

Varas ha sido titular en todos los encuentros y, como es normal en los porteros, no ha sido sustituido en ninguno por decisión técnica. Si es un jugador indiscutible en sus esquemas o no se verá en las próximas jornadas porque, si bien es cierto que ha fallado en acciones que le han costado muy caras al Granada –el primer gol del Oviedo o el que encajó el pasado sábado ante Osasuna–, también es cierto que sus paradas han mantenido con vida al equipo en los dos últimos encuentros, a pesar de no haber conseguido la victoria en ninguno de ellos.

En una situación similar está Chico Flores. Lo ha jugado todo desde que Morilla se sentó en el banquillo pero no está en su mejor momento de la temporada y queda la incógnita de si seguirá jugando cuando Matthieu Saunier se recupere. Por el momento, hace pleno, al igual que Álex Martínez, su socio en el carril izquierdo de la defensa rojiblanca.

De la grada a indiscutible

En posiciones más adelantadas el único jugador del Granada que no ha pasado por el banquillo ni por la grada ha sido Antonio Puertas. Olvidado en los esquemas de Oltra, el atacante almeriense dejó un buen sabor de boca –y una asistencia de gol– en el debut de Morilla ante el Numancia. En los dos partidos siguientes su participación ha sido más discreta, pero no se ha movido del terreno de juego a pesar de que el técnico rojiblanco siempre ha tenido la opción de contar con los dos fichajes incorporados en el mercado de invierno (Hjulsager y Agra).

También está por ver si consigue abrazarse a la titularidad en los dos próximos partidos porque, si bien ante el Sevilla Atlético sería bastante lógico verlo en el once, en el choque ante la Cultural Leonesa Darwin Machís volverá a estar disponible para jugar y, por tanto, Morilla tendrá que sacrificar a un jugador de banda para dar entrada al venezolano.