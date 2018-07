Afición El club quiere 'sanear' la grada de animación el 30 de julio A. AGUILAR El Granada superó ayer la barrera de los 6.000 abonados RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 20 julio 2018, 01:50

Hoy concluye el periodo de renovación de abonos para la próxima temporada de manera presencial, aunque el plazo por Internet queda abierto hasta el domingo. El número de abonados se puso ayer en 6.038. El club, por su parte, ha fijado el día 30 de julio para reconfigurar la grada de animación, que se reduce y en la que los requisitos de admisión serán estrictos.

La 'grada 1931' es una zona de precios bonificados; sus componentes han de ir uniformados con una camiseta roja, que en su día facilitó el club, y hay que cumplir ciertas normas. Entre ellas, la indispensable de brindar apoyo al equipo sin aprovechar para hacer cánticos reivindicativos.

Aquellos colectivos o personas que no quieran acogerse a estas medidas y sí continuar yendo al estadio serán reubicados en una zona por determinar, aunque a otro precio, aplicando el derecho de admisión con aquellos que, por seguridad, no deban acceder por protagonizar incidentes o tener antecedentes penales. Esto afecta a una sección de aficionados que está considerada como conflictiva, entre cuyos miembros se tendrá que concretar quiénes sí aceptarán la reglamentación, los que asumirán realojarse o los que directamente no podrán pasar.

El Granada, que este año no ha tenido que pagar multas por hechos violentos, sí ha recibido quejas de seguidores, algunos de ellos progenitores de ciertos hinchas, sobre la peligrosidad que han sufrido algunos habituales de la zona al ser amenazados por otros. La entidad quiere acabar con esto.

Visita a LaLiga de la Federación de Peñas

El presidente de la federación de peñas del Granada, Daniel Hurtado, estuvo a primeros de mes en una reunión en la sede de LaLiga en la que fueron atendidos por el propio Javier Tebas. Allí se explicaron cuestiones relacionadas con la seguridad y el tratamiento del fenómeno ultra. Tebas puso de ejemplo a Aficiones Unidas ante la UEFA como un colectivo en el que están erradicados los fenómenos violentos. Los criterios del reparto de derechos televisivos, el uso del VAR o la gestión de la entradas en los desplazamientos fueron otras cuestiones tratadas.