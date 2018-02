Granada CF El club estudiará hoy si recurre alguna de las tarjetas amarillas a Peña Peña se prepara para disparar, acción que acabó en gol. / Alfredo Aguilar La revisión del vídeo determinará las opciones de que prospere un recurso, pero no hay demasiado optimismo en ello CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Lunes, 5 febrero 2018, 03:39

La expulsión de Sergio Peña el pasado sábado ante el Tenerife fue una de las imágenes más extrañas que se han vivido en Los Cármenes en los últimos años. El futbolista peruano había visto una tarjeta amarilla en el minuto 65 por «golpear con el brazo, de forma temeraria, a un contrario en la disputa del balón», según redactó en el acta el colegiado del encuentro, Isidro Díaz de Mera Escuderos. Pocos minutos después, Oltra decidió sustituir al medipaunta, muy cansado. Joselu iba a entrar en su lugar. Peña vio el cartel luminoso e intentó, como hacen todos los jugadores, perder algo de tiempo en la transición. Nada exagerado.

Sin embargo, el árbitro entendió que era una acción antirreglamentaria y le mostró la segunda amarilla al sudamericano. Según escribió en el acta por «retrasar su salida del terreno de juego cuando iba a ser sustituido con ánimo de perder tiempo».

Además de las lógicas protestas del propio Peña y de sus compañeros en el campo, Oltra fue el primero en hablar públicamente de una expulsión «injusta» cuando salió a analizar el partido en la rueda de prensa posterior. El valenciano aseguró que no es su competencia recurrir la tarjeta pero esperaba que el club lo hiciera. Sin embargo, no está nada clara la situación, puesto que el hecho de retirar una tarjeta tiene muchos matices.

Desde el Granada aseguran que hoy se va a estudiar el caso con el vídeo de por medio para analizar todas las imágenes. Aunque la postura del club es defender siempre los intereses deportivos del Granada, la postura no es demasiado optimista porque no existe un defecto de forma a la hora de redactar el acta, uno de los requisitos para anular alguna tarjeta. Ven «complicado» que le puedan quitar cualquiera de las dos amonestaciones. De todas formas, hasta que no se revisen bien los dos cortes no se va a tomar una determinación. «Si vemos opciones, se pondrán los abogados con las alegaciones», explican desde la entidad granadinista.

Navajas

Fue un partido de lo más caliente el Granada-Tenerife, sobre todo en los minutos finales. Un enfrentamiento entre Roberto Navajas, entrenador de porteros local, y Fabián Rivero, segundo entrenador del conjunto tinerfeño, en los banquillos acabó con el preparador rojiblanco expulsado.

El colegiado del encuentro recogió en el acta, en el apartado 'otras incidencias', que «una vez expulsado se dirigió al cuarto árbitro en los siguientes términos: 'no me extraña que estés en segunda B, el año que viene estarás en tercera división'». A buen seguro por esa apreciación le caerá una sanción importante al miembro del cuerpo técnico del Granada.