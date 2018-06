GRANADA CF El cierre de una nueva temporada decepcionante El Granada despide el curso 2017/18 sin nada que jugarse ante un Cádiz que buscará asegurarse una plaza de promoción de ascenso ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 1 junio 2018, 22:21

Cuando el calendario de Segunda División estimó oportuno que la Liga se cerrara con un Granada-Cádiz hubo quien se imaginó una última jornada de infarto, llena de transistores y con las pulsaciones a mil por hora por lo mucho que podría haber en juego. Sin embargo, la emoción y los nervios solo estarán presentes en la numerosa afición gaditana que se desplazará hasta el Nuevo Los Cármenes.

El Granada no se juega nada más que su orgullo en un duelo (20:30 horas) en el que el equipo cadista sí que se juega bastante, ni más ni menos que toda la temporada. Dependen de sí mismos los de Álvaro Cervera, que existe la seria posibilidad de que se sientan como en casa si la hinchada rojiblanca vuelve a optar por dejar vacías las butacas del estadio del Zaidín como medida de protesta ante una temporada muy decepcionante por parte de los suyos.

Al partido realmente no le faltarán alicientes. Además de lo mucho que se juega el Cádiz, habrá muchos ex cadistas y granadinistas en uno y otro bando, siendo la presencia del ex presidente rojiblanco Quique Pina la que seguramente más curiosidad despierte entre una hinchada rojiblanca dividida en torno a su figura. Sobre el campo el técnico rojiblanco, Miguel Ángel Portugal, tendrá numerosas bajas, por lo que ha tirado de jugadores muy poco habituales en las convocatorias como Iriondo o el extremo del filial Jean Carlos, que precisamente debutó con el primer equipo en la última jornada de la temporada pasada. El preparador burgalés -que no puede contar con Agra, Pedro, Javi Varas, Montoro, Peña y Rey Manaj por diferentes motivos- ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque que no quiere «regalar nada» a un Cádiz que «tendrá que hacer méritos para ganar».

Por su parte, el técnico cadista Álvaro Cervera llega a este encuentro con la lógica presión de intentar vencer para no tener que depender de lo que pase en otros campos y para lograr este triunfo que aseguraría matemáticamente la promoción de ascenso a los de La Tacita de Plata ha convocado a los porteros Cifuentes y Rubén Yañez; a los defensas Carpio, Correa, Servando, Kecojevic, Mauro, Brian Oliván y Fausto Tienza; a los mediocampistas Abdullah, Perea, Álex Fernández, Salvi, Álvaro, Aitor García, Eugeni y Carrillo; y a los delanteros Barral, Dani Romera y Jona. Dos de estos veinte futbolistas serán descartados en las horas previas al encuentro.