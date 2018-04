Granada CF Christian Fernández habla de sus agresiones a Agra y a Joselu: "Me la pela lo que se diga de mí" AGENCIA LOF El defensor del Real Oviedo afirma que piensa seguir jugando "al límite del reglamento" ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 5 abril 2018, 01:51

Christian Fernández, defensa del Real Oviedo, compareció este miércoles ante los medios de comunicación asturianos y fue preguntado por las críticas que recibió a la conclusión del encuentro ante el Granada, en el que agredió a Salvador Agra y a Joselu -obligando a éste a acabar el partido en el hospital- y en el que, por suerte para él y para su equipo, consiguió no ser sancionado por el colegiado.

La respuesta del zaguero cántabro ante estas críticas, recogida por el diario Marca, ha sido bastante clara: "¿Te lo digo en español antiguo? Me la pela lo que se diga de mí. Con 33 años y unas cuantas temporadas en esto me da igual".

Lejos de pedir disculpas o dar explicaciones a quienes le reprocharon su comportamiento, Fernández dijo tener muy claro lo que debe hacer sobre el terreno de juego: "Sé a quién le tengo que dar cuentas y tengo en estima las opiniones de quién pretende lo mejor para mí. El resto me da igual. Esto es negocio y vende".

Así pues, el defensor tiene claro que no va a cambiar su estilo de juego: "Voy a seguir dando lo mismo por este escudo, jugando al límite del reglamento. Habrá veces que me pase y otras que no, pero nunca he tenido el cartel de violento y nadie me lo va a poner ahora", comentó.