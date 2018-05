Granada CF Chico Flores: «El vestuario está desanimado y descontento» ANTONIO L. JUÁREZ El zaguero rojiblanco opina que los máximos responsables de la actual situación del equipo «somos los jugadores» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 14 mayo 2018, 01:07

Chico Flores manifestó tras la derrota cosechada por el Granada ante la UD Almería que el vestuario del equipo granadino «se queda mal. Prácticamente no nos quedan opciones, matemáticamente sí, pero después del partido ya no creemos que tengamos opciones (de entrar en promoción). Hemos desaprovechado muchas oportunidades y la verdad es que el vestuario está mal, está desanimado y descontento, y volvemos a Granada bastante mal».

Sobre el desarrollo del partido, el zaguero gaditano reconoció que «es cierto que no tuvimos claridad. En todo momento hemos tenido la posesión y hemos sabido trenzar jugadas ante un Almería que se encerraba bastante bien, pero sí que es cierto que hemos movido el balón de un lado para otro y en ningún momento hemos creado una ocasión clara. Eso es lo que nos ha matado después porque ellos nos han cogido dos veces a la contra y nos han marcado dos goles».

A la hora de buscar culpables a la triste situación que atraviesa el equipo Chico no se esconde: «Siempre he sido muy crítico conmigo mismo, mis compañeros también y los máximos responsables somos los jugadores, que somos los que jugamos. No nos ha acompañado la suerte con los cambios de entrenadores y la verdad es que es una lástima porque hacía tiempo que no estaba en un vestuario tan bueno, a nivel de ambiente y de jugadores. A pesar de lo que pasó el año pasado, con un vestuario de muchas nacionalidades, este año ha terminado siendo un palo para la afición y para la ciudad. Todos teníamos mucha ilusión cuando estabamos ahí arriba, que hemos llegado a estar primeros, pero en los últimos partidos no sé que ha pasado. Entre nosotros y que la suerte no nos ha acompañado pues no se han dado los resultados. Al final el fútbol son puntos, no tenemos que jugar mejor que otros, tenemos que sumar puntos y no los hemos sumado».

Afortunadamente comentó que la herida que ha sufrido durante el encuentro no es de gran importancia, aunque se trata de «un golpe fuerte, que después de recibirlo he intentado seguir. Me molestaba seguir con las grapas, pero esto es fútbol y eso (el golpe) es lo de menos».

Por último, sobre el futuro del equipo subrayó que «tenemos que ser profesionales, para eso nos dedicamos a esto y matemáticamente aún tenemos posibilidades aunque son complicadas porque no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ser profesionales e intentar sacar adelante los nueve puntos que nos quedan».