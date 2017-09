Granada CF Chico Flores: “Quería volver a jugar en España y el Granada me convenció” 07:30 Presentación de Chico Flores como jugador del Granada CF. / Pepe Villoslada / GCF El central gaditano se ve capacitado para competir pronto, pese a haber estado parado un tiempo JULIO PIÑERO GRANADA Jueves, 28 septiembre 2017, 19:22

Chico Flores compareció ante los medios de comunicación tras su fichaje por una temporada con el Granada. Durante la presentación en la sala de prensa de Los Cármenes estuvo acompañado por el vicepresidente, Kangning Wang, y el director deportivo, Manolo Salvador, que resaltó que es un jugador que “nos puede dar un valor diferencial y calidad atrás para intentar conseguir el objetivo. Ya lo intentamos en verano y ahora sí ha sido posible. Es un fichaje que entra dentro del límite presupuestario”.

El central gaditano agradeció al club el hecho de haber apostado por él y por el proyecto que le han presentado.

Preparado

“Vengo con la máxima ilusión y a trabajar para dar lo mejor de mí. Durante este tiempo he estado trabajando por mi cuenta.

Propuestas

“Terminé en Qatar, tuve opciones de continuar allí, propuestas del extranjero y también de la Primera española, pero he sido padre hace poco y miré más por la familia. Quería volver a España y apuré un poco. Ya no quería esperar a diciembre y el Granada me presentó su proyecto. Voy a estar cerca de la familia y eso me convenció”.

Adaptación

“Soy muy aficionado al fútbol y desde el extranjero no he dejado de ver partidos de Primera y Segunda. Creo que puedo aportar mucho por mis condiciones por la forma en la que se compite. En Segunda solo jugué cuando estuve en el Cádiz, pero la conozco bien. Daré toda mi experiencia y mi trabajo”.

Nivel en Qatar

“En Qatar hay más nivel del que se pueda pensar. No he estado parado los tres años que estuve allí. Conseguí varios títulos con mi equipo. Por eso creo que a pesar de haber estado parado este tiempo, el físico siempre ha sido uno de mis fuertes, me gusta mucho entrenar y ya será el entrenador el que decida cuándo me ve para jugar. Tendré que ganarme el puesto”.