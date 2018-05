GRANADA CF Chico Flores: «Queremos dar una buena imagen ante nuestra afición» El defensor del Granada reconoce que esta temporada ha sido «un chasco» y cree que el conjunto rojiblanco «no será el juez del Cádiz porque si está así es porque no ha hecho los deberes a tiempo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 31 mayo 2018, 23:11

El defensa del Granada Chico Flores reconoció en una entrevista concedida al portal El Desmarque que la temporada del equipo rojiblanco ha sido decepcionante puesto que «empezamos la temporada con muchas aspiraciones. Tanto el club como nosotros creíamos que íbamos a conseguir el objetivo o estar en los puestos de arriba y nos hemos llevado un chasco. Hemos llegado al último partido sin opciones, pero el vestuario del Granada es de los que he visto más profesional aunque las cosas no han salido bien. Hemos tenido un año complicado y llegamos al partido sin opciones, pero yo siempre me he considerado el más profesional del mundo, no me gusta perder en los entrenamientos y mis compañeros igual. Queremos dar una buena imagen delante de nuestra afición. Será complicado por el rival, que se lo juega todo, pero queremos irnos de vacaciones dejando un buen sabor de boca».

Flores nació en Cádiz y jugó en el equipo cadista por lo que este partido tiene tintes especiales para él: «Cuando vi en el calendario que el último partido era el Granada-Cádiz, pensaba en quedar entre los dos primeros o haber llegado ya en el play off, pero no ha podido ser. Es una pena para los dos equipos porque el Cádiz ha dejado escapar oportunidades para no tener que llegar al final así. El Granada no será el juez del Cádiz porque si está así es porque no ha hecho los deberes a tiempo. El juez de cada equipo es él mismo. Nosotros no le tenemos que echar las culpas a nadie ni seríamos los culpables si el Cádiz no se clasifica».

Además, sobre su relación con el club amarillo explica que «al Cádiz le deseo lo mejor, aunque cuando jugué allí en enero me dejó un poco triste el recibimiento de una parte de su afición, pero no pasa nada porque esto es fútbol y no guardo rencor». Por otro lado, sobre su futuro ha indicado que aún no ha tomado una decisión: «Mi contrato era por un año y renovaba automáticamente si ascendíamos a Primera. Ahora voy a estudiar con mi mujer qué hacer porque vamos a tener otro niño y vamos a tomarlo con calma», concluyó.