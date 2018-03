Granada CF | Vestuario Chico Flores: "Es un gran palo" El defensor gaditano centra su discurso en que "aún quedan 36 puntos" y "vamos a luchar por conseguir todos los puntos posibles" A. NAVARRO Sábado, 10 marzo 2018, 19:53

Chico Flores lamentó a la conclusión del Granada-Nástic que su equipo perdiese un partido ante un rival que "sabíamos el equipo que era y a lo que venía. Sabíamos que se iban a meter atrás y a intentar aprovechar sus oportunidades porque es un rival que practica un juego muy directo. Nosotros hemos tenido la posesión de balón, hemos creado muchas ocasiones y no ha entrado ninguna, ellos han aprovechado la única que han tenido y hoy se puede decir que la pelota no ha querido entrar y es un palo porque llevábamos una buena dinámica en casa y no hemos podido sumar ningún punto".

El ex defensa del Almería o del Swansea entre otros equipos explicó que "cuando teníamos el balón hemos intentado moverlo rápido de un lado para otro para encontrar espacios, pero ha sido difícil. Hemos sacado centros, balones al área, córners, penalti y la pelota no ha querido entrar así que para nosotros es un gran palo".

Cuestionado sobre si esta derrota obliga al equipo a ganar en Oviedo, Flores respondió que "ganar siempre es una obligación. En Segunda cada vez es más complicado sacar los puntos porque los equipos de abajo pelean por no entrar en descenso y se ve que les están robando muchísimos puntos a los equipos de arriba Quedan 36 puntos, cualquier partido es una final, hoy también era una final y los partidos anteriores pero bueno, decirle a la afición que nosotros vamos a luchar por conseguir todos los puntos posibles".

El defensor gaditano también aportó su punto de vista sobre la presión psicológica que afectó al equipo por ir perdiendo 0-1 en los últimos minutos: "Esa presión no ha influido negativamente. Cuando vas perdiendo tomas decisiones para crear el mayor número de ocasiones posibles y, de hecho, en los últimos minutos he subido para echarle una mano a Adrián y a Joselu. Ellos no estaban atacando y creo que tanto la afición como el equipo hemos ido arriba y hemos sacado muchos corners y el penalti pero hoy entre el portero y otros motivos al final no ha podido ser".

A la afición quiso "darle las gracias" y "decirles que vamos a dejarnos el alma por conseguir el mayor número de puntos posibles y quedarnos entre los dos primeros, que es nuestro objetivo" mientras que hacia Machís solo tuvo palabras de apoyo: "Hay que animarle porque eso le pasa a todo el mundo, incluido a los mejores jugadores como Ronaldo o Messi, que también fallan penaltis".

Por último, la situación en la que ha quedado el equipo la ha definido de la siguiente manera: "Hemos tenido 26 tiros, ellos solo uno pero lo han marcado y nosotros somos un equipo con experiencia, el míster también tiene personalidad y hay que intentar levantar cabeza. Ahora tenemos rabia por no haber conseguido ni puntuar y tristeza porque se nos escapan tres puntos. Quedan pocos puntos y no podemos desaprovechar más oportunidades de g