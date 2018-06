Mercado Chico Flores se despide El zaguero está ultimando su llegada al Rubin Kazán FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 28 junio 2018, 09:07

La etapa de Chico Flores como rojiblanco ha llegado a su fin. Era un secreto a voces, pero el defensor se ha valido de sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida a toda la afición rojiblanca. «Quiero dar las gracias a todas las personas que componen el club y a todos mis compañeros. Desde que llegué he sentido un cariño enorme que me ha ayudado a integrarme con mucha facilidad», comienza diciendo el gaditano. Admitió que «No ha sido fácil digerir el palo de no poder ascender a Primera, pero esto es fútbol y la Segunda es cada vez más complicada».

Chico Flores llegó como agente libre en un astuto movimiento de mercado del club rojiblanco, impactando de manera muy positiva en el rendimiento del equipo durante una gran primera vuelta. «Me gusta la sinceridad y ser crítico conmigo mismo, sé que empecé a muy buen nivel pero pude aportar más de mí en el último tramo» llega a confesar el central en su carta pública. Un adiós ante el que quiere dejar claro que su compromiso ha sido siempre total: «Siempre intenté darlo todo por el escudo».

Gracias de corazón !!!



💪🏼❤️💪🏼@GranadaCdeF



Os acompañaré siempre en vuestra Eterna Lucha. pic.twitter.com/JnihPQADDx — Chico Flores (@chicoflores) 28 de junio de 2018

También quiso elogiar a sus compañeros, que conforman en opinión del defensa el mejor vestuario en el que ha estado. «Llevaré a Granada y el Nuevo Los Cármenes en el corazón porque ha sido la ciudad y el estadio en el que mi hijo me ha visto jugar por primera vez», se sincera Chico Flores, para el que la afición es lo más grande del Granada. «Nos habéis acompañado en los desplazamientos y habéis seguido animando a pesar de los últimos resultados. Vuestro apoyo ha sido imprescindible y no puedo más que daros las gracias», comenta sobre el granadinismo.

Un granadinismo del que ya se siente parte, toda vez sabe que su futuro está lejos -y mucho- de Los Cármenes. «Este año lo vais a conseguir, os llevaré conmigo y os animaré como un aficionado más. Me siento muy orgulloso de haber defendido vuestros colores. ¡¡Eterna Lucha!!» termina diciendo Chico. El siguiente paso de su carrera está en Rusia. El país que está acogiendo el Mundial será su próximo destino, enrolado en las filas del FC Rubin Kazán.