GRANADA CF Charlie Dean no se plantea salir por el momento Charlie Dean en el partido de presentación ante el Málaga. / ALFREDO AGUILAR Su agente señala que tiene previsto viajar a Granada la próxima semana para abordar «su situación con el club» JULIO PIÑERO GRANADA Domingo, 31 diciembre 2017, 00:44

El Granada va a estar pendiente durante el mes de enero de reforzar las bandas con la llegada de un extremo como prioridad, pero también permanecerá atento a alguna salida que se podría producir y y que afecta a los jugadores que han contado con escaso protagonismo en la primera vuelta. En esa lista está Charlie Dean. El central hispano-inglés jugó en el inicio de la temporada tras lesionarse Germán, pero tras la incorporación de Chico Flores y la puesta a punto de Saunier comenzó a desaparecer de las convocatorias.

Son cinco los centrales que hay ahora en la plantilla y en el escalafón de preferencias de José Luis Oltra aparece como el último, si se atiende a las elecciones que efectúa el técnico valenciano para configurar las listas en cada partido. Eso hace que su nombre aparezca como candidato a cambiar de aires en el mercado de invierno, al estar saturada esa posición. Al jugador no le interesa seguir en el ostracismo durante la segunda vuelta.

Antonio Miguel García Hita, de la agencia MGH Level Sport, que actúa como su representante, tiene previsto abordar en los próximos días su caso. «Tengo la intención de viajar a Granada la próxima semana para empezar a hablar de su situación con el club. De todos modos, sé que el míster está muy contento con él, pero lo único malo es que no está participando. A mí el Granada no me ha planteado la posibilidad de que salga y con Charlie tengo pendiente hablar y ya veremos lo que se hace, porque a veces hay que esperar el momento, pero no hay nada por ahora», comentó a este periódico.

Al central rojiblanco ya se le ha relacionado con el Elche, equipo en el que ya estuvo con anterioridad. García Hita prefiere no dar nombres, pero sí apunta que «son varios los que se han interesado por su situación, pero sin llegar a plantear nada. Está claro que cualquier futbolista lo que quiere es jugar, no conozco a ninguno que se conforme con no hacerlo, y creo que la próxima semana sabremos algo más».

Los rivales se mueven

Por otro lado, no hay movimientos en el Granada, pero sí en algunos de sus rivales, aunque por el momento el mercado se mueve poco. El Osasuna es el que tiene más prisa para intentar enderezar su rendimiento liguero. Busca un extremo y según se apunta en el Diario de Navarra, ya tiene cerrada la llegada del exrojiblanco Rober Ibáñez. Esa operación contempla su desvinculación del Valencia y su posterior fichaje por el Getafe, que lo cederá al conjunto navarro. También tiene avanzada la negociación para lograr la cesión por parte del Sevilla del mediocentro ofensivo Borja Lasso. Cuenta con la ventaja de que lo ha convencido el técnico Diego Martínez, que ya lo tuvo bajo sus órdenes en el filial sevillista la pasada temporada.

Además, Hernán Pérez, una de las alternativas para reforzar las bandas del equipo rojiblanco, está cerca de salir del Espanyol, al no contar para Quique Sánchez Flores. Según indicó el presidente del Getafe, Ángel Torres, partirá en dirección al equipo madrileño, al ser el deseo del futbolista paraguayo, pese a que también puja por sus servicios el Alavés. En estos días se debe decidir su futuro definitivo.