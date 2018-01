Mercado Charlie Dean se desvincula del Granada El jugador, que no se entrenó esta mañana, ya es libre de firmar por otro club RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 29 enero 2018, 16:38

El Granada ha anunciado el acuerdo para la rescisión del contrato de Charlie Dean, central inglés que llegó el pasado verano y que había firmado hasta final de esta temporada solamente. El club expresó agradecimiento al futbolista. Está previsto que ahora rubrique su acuerdo con el Real Murcia.

Por su parte, Charlie Dean dejó un mensaje en las redes sociales: “Ha llegado un momento complicado para mí, despedirme del Granada después de tan poco tiempo. Me gustaría haberme quedado mucho más pero no ha podido ser. El fútbol da muchas vueltas y me voy con la cabeza bien alta de haber aportado mi granito y dado todo a este equipazo y gran familia. Solo me queda dar las gracias a la afición por haber cuidado a su gladiador. Gracias al club por haber confiado en mí y gracias al míster (cuerpo técnico) por ayudarme y siempre ser claro. Me voy contento pero a la vez de triste, me llevo grandes amigos y deseo lo mejor al Granada. A esta gran familia y equipazo que va a conseguir el ascenso. Yo estaré ahí apoyándoles para festejarlo al final del año todos juntos. Mucha suerte, Guirigladiator”.